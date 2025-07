Temu narazilo. Porušuje podmínky, prodává padělky a hračky mimo normu, rozhodl Brusel

Levný čínský e-shop Temu bude asi platit mastnou pokutu. Prodává totiž zboží, co není v souladu s evropskými pravidly.

Čínský internetový prodejce Temu porušuje pravidla Evropské unie, protože nedělá dost pro to, aby zabránil prodeji nelegálních produktů na své platformě. V předběžném závěru vyšetřování to v pondělí uvedla Evropská komise (EK). Pokud se zjištění potvrdí, mohla by Temu dostat pokutu až šest procent z globálního ročního obratu. Temu ještě může na závěry vyšetřování v příštích týdnech reagovat, přesnou lhůtu ale komise neuvedla.

Evropská komise předběžně shledala, že platforma Temu porušuje pravidla EU týkající se online obsahu, uvedla komise v pondělním prohlášení. Dodala, že hodnocení rizik nelegálního prodeje, které Temu provedlo v říjnu, bylo nepřesné, a že vlastní analýza komise spolu s testovacími nákupy ukázaly, že uživatelé v EU jsou ve vysokém riziku, že obdrží nebezpečné nebo padělané produkty, například hračky pro děti nebo elektroniku.

Pokud budou předběžné závěry EK nakonec potvrzeny, bude to znamenat, že Temu porušuje pravidla stanovená v nařízení o digitálních službách (DSA). To by znamenalo pokutu až šest procent z celosvětového ročního obratu a firma by musela přijmout opatření k nápravě.

„Podle našeho předběžného hodnocení má Temu k posuzování rizik pro své uživatele daleko od standardů požadovaných DSA,“ uvedla eurokomisařka pro digitální agendu Henna Virkkunen. „Bezpečnost spotřebitelů v online prostředí není v EU předmětem kompromisů.“

Mluvčí Temu uvedl, že společnost bude i nadále plně spolupracovat s komisí, napsala agentura Reuters.

Zjištění EK se týkají pouze jedné části širšího vyšetřování, které komise vůči firmě Temu vede. Čínská společnost je rovněž podezřelá z porušování dalších unijních pravidel týkajících se používání designu, co způsobuje návykové chování, falešné recenze či netrasparentního doporučování.

