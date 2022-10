Rupert Murdoch tiše chystá obří mediální holding. Problémy, nebo příprava na předání moci?

Dvě klíčové společnosti ovládané miliardářem Rupertem Murdochem mají připravit na opětovné propojení. Uvádějí to prestižní zámořská byznysová média v čele s The Wall Street Journalem, který do News Corp. Ta se přitom z holdingu s Foxem oddělila teprve v roce 2013. Nyní mají firmy hledat synergie a ve vzuchu je i opětovné spojení.

Příběh Ruperta Murdocha je do velké míry příběhem zámořských médií posledních třech dekád. Začal s jediným novinovým titulem, ještě navíc australským, ale sérií správných akvizic a investic na nepravděpodobné vítěze miliardář postupně vybudoval jedno z nejvlivnějších mediálních impérií světa. Spadaly sem televize Fox, Studio 20th Century Fox, či stanice Fox News, dále The Wall Street Journal nebo nechvalně proslulý bulvární plátek News of the World, který ve svých skandálech pod Murdochovým dohledem došel tak daleko, že jej News Corp. musel 10. července 2011 zavřít.

O dva roky později pak Murdoch přišel s nečekaným projektem rozdělení svých aktivit na News Corp. a Fox Corp. Obě společnosti pak doznaly zásadních změn. Zejména Fox byl dále vnitřně rozdělen na vysílací a filmovou divizi, filmové aktivity pak Murdoch prodal The Walt Disney Company za bezprecedentních 71,3 miliardy dolarů.

Nyní Murdoch přichází s dalším nečekaným tahem a necelou dekádu po oddělení dvou klíčových mediálních firem chystá jejich opětovné propojení, uvedl The Wall Street Journal, který spadá do News Corp. a jehož informaci ověřila i agentura Bloomberg.

Krize na obzoru, nebo nástupnictví?

Důvodů pro zásadní korporátní krok může být hned několik. Podle agentury Bloomberg však v popředí jsou zejména dva. Prvním je očekávání hluboké krize, která se může výrazně negativně podepsat právě na mediálních domech. Druhou je sílící konkurence nových hráčů na mediálním trhu. V rovině zpravodajství klasická média bojují zejména o distribuci obsahu se sociálními sítěmi, v rovině vysílání tu pak je sílící dominance Netflixu a dalších streamovacích služeb.

Pak tu je ovšem ještě třetí, možná nejzajímavější důvod. Podle Bloombergu by totiž podobný krok znamenal zásadní posílení pozice Murdochova syna Lachlana. Rupertu Murdochovi je v současnosti 91 let a bez ohledu na vlastní sílu a schopnosti si je vědom, že v korporátní struktuře není snadné prosadit svého nástupce na poslední chvíli.

Lachlan přitom v současnosti figuruje jako dvojka v News Corpu (jedničkou je Rupert) a naopak má hlavní úlohu ve Foxu. Pokud by k finálnímu propojení došlo, stal by se přinejmenším neochvějnou dvojkou, ne-li dokonce rovnou jedničkou nově vzniklé společnosti.

Většina hlasů

Jak snadné bude dokončit tento ambiciózní plán, však v tuto chvíli není jisté. Rupert Murdoch a rodina drží v News Corpu 39 procent rozhodovacích práv, ve Foxu 42 procent. Pokud by mělo dojít skutečně ke klasické fúzi, musela by pro hlasovat většina akcionářů.

Pro které akcionáře to pak bude výhodnější a pro které méně, pak naznačují obchody na burze. Po uzavření denních obchodů se s akciemi nadále čile obchodovalo, a zatímco akcie News Corpu vzrostly o 6,5 procenta, akcie Foxu naopak o téměř dvě procenta poklesly. News Corp. je s tržní kapitalizací 9,14 miliard dolarů menší z obou firem, Fox má v tuto chvíli hodnotu 16,7 miliardy dolarů.