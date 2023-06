Šéfkuchařka Alcronu ráda experimentuje, jejím menu jsem byl ohromen, říká gurmet Maurer

Eliška Hromková je pozoruhodný úkaz české gastronomické scény. Původně si myslela na kariéru architektky, pohodlí kanceláře ale vyměnila za frkot v kuchyni. Učila se od michelinských špiček a teď sama šéfuje legendárnímu Alcronu. A velmi úspěšně, dodává novinář a gurmet Pavel Maurer, který Elišce položil několik rychlých otázek. Jak jde ze stručných a přesných odpovědí tušit, pracovní tempo těch nejlepších šéfkuchařů je skutečně vražedné. Na každé minutě jednoduše záleží. I tak má jejich pracovní den i 14 hodin, jak potvrzuje první žena šéfkuchařka slavného Alcronu.

Když se totiž mezi lidmi, co je trošku zajímá gastronomie, zmíní jméno Alcron, je to v posledních téměř sto letech vždy známka nejvyšší kvality. Nejen, že tu několik let obhajovali slavnou hvězdu od Michelin Guide Europe, ale i v jiných dobách kdo pracoval v Alcronu, byl na to oprávněně pyšný. Pro Elišku je to samozřejmě ohromná kulinární výzva. A to, že je ve funkci chefa v tomto prestižním pražském podniku první ženou, o to větší jsou očekávání milovníků jídla. Oči jsou na ni upřeny. Eliščino menu jsem měl možnost ochutnat a byl jsem okouzlen.

Kolik hodin jste průměrně v práci?

Můj pracovní den má zhruba 14 hodin, 5 dní v týdnu.

Máte rodinu či vztah? Pokud ano, jak to jde skloubit a respekutují vaši nejbližší tuto profesi?

Mám dlouholetého partnera, který je také kuchař, takže jistá míra chápání tam je.

Kolik procent času trávíte vařením, organizací, přípravou, nákupem a vyhledávání dodavatelů a surovin?

To je má náplň práce. Pouze se to mění každý den, čemu je třeba věnovat více času než jinému.

Na základě čeho vytváříte menu? Řídíte se světovými trendy, lokalitou, dostupností surovin, cenou?

Inspirace je asi všude kolem - ať už z cestování, konverzací s jinými lidmi, z knih, ze vzpomínek spojených s jídlem, ze surovin jako takových a tak dál.

Máte nějaké stálé pokrmy, evergreeny, typická vaše jídla, která prakticky neměníte?

Nemám žádné stálice.

Pracujete v kuchyni raději s muži nebo ženami? Proč?

Nepreferuji žádný gender. Důležité je pracovní a týmové nasazení jednotlivců.

Vaříte i doma?

Ano, ale bohužel už méně než dříve.

Jaká je vaše oblíbená surovina, ingredience, koření?

Nemám žádné preference, ráda dávám prostor všemu. A o to větší to může být výzva.

Kolikrát denně jíte?

Zhruba tak dvakrát, mám velmi špatné stravovací návyky.

Jaký je váš názor na sůl a cukr v gastronomii?

Jsou to nezbytné ingredience.

