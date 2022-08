Passer jel v Německu 417 km/h, soudu se vyhne. Sebevražedné, ale ne trestné, uvedli žalobci

Český podnikatel Radim Passer nebude obžalovaný za rychlou jízdu na německé dálnici z loňského roku. Rozhodlo o tom státní zastupitelství v Naumburgu, napsala agentura DPA. Passer na dálnici A2 mezi Berlínem a Hannoverem zkoušel svůj nový vůz Bugatti a dosáhl rychlosti 417 kilometrů za hodinu. Svou jízdu muž, který podle časopisu Forbes patří do čtyřicítky nejbohatších Čechů, natočil a zveřejnil na internetu.

Státní zastupitelství v Naumburgu přezkoumalo rozhodnutí státních zástupců ze Stendalu, kteří se na konci dubna rozhodli na Passera nepodat žalobu. I v přezkumu státní zástupci došli k názoru, že český podnikatel se nedopustil žádného trestného činu. Jeho chování ale označili za „extrémně neopatrné a sebevražedné“.

Passer zveřejnil záznam "sebevražedné" jízdy na YouTube

Passer jel na úseku, kde nebyla omezená rychlost, a žádné plošné omezení rychlosti na německých dálnicích neplatí. Úřady ale měly podezření, že se Passer mohl dopustit nedovoleného závodění, za které hrozí pokuta nebo až dva roky vězení. Zákaz platí i v případech, kdy řidič „závodí se sebou“. Passer, který prohlásil, že bezpečnost byla během jízdy jeho prioritou, také čelil kritice, že sundal ruce z volantu. Ani to však podle státních zástupců nepředstavuje trestný čin.

Část německé veřejnosti, právníků i zákonodárců se domnívá, že kvůli nebezpečnému chování automobilistů by bylo vhodné na německých dálnicích zavést plošné omezení rychlosti. Výzkumy totiž ukazují, že na úsecích bez limitu se stává výrazně vyšší množství závažných nehod. Někteří navrhují limit 130 kilometrů za hodinu. V poslední době se k silniční bezpečnosti přidal i další argument pro toto opatření, a sice omezení spotřeby paliva a emisí.

