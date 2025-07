OBRAZEM: Birmingham se loučí s princem temnoty Ozzym Osbournem

Centrem Birminghamu ve středu projel smuteční průvod s rakví hudebníka Ozzyho Osbourna. Pozůstalí včetně jeho manželky položili květiny u památníku kapely Black Sabbath v centru města. Posledního rozloučení s legendou heavy metalu se zúčastnily desetitisíce lidí, uvedl server BBC.

Smuteční průvod v Osbournově rodném městě začal ve 13:00 (14:00 SELČ). Město uzavřelo hlavní třídu Broad Street, okolo které se už hodiny před průjezdem smutečního procesí začali shromažďovat fanoušci. Rakev doprovázela i Osbournova rodina včetně manželky Sharon, dětí i vnoučat.

Procesí směřovalo k památníku kapely Black Sabbath, kde se následně zastavilo. Pozůstalí vystoupili z aut a položili květiny k pamětní lavičce se jmény všech členů kapely, která se po smrti Osbourna stala hlavním pietním místem. Následně se pozdravili s davem fanoušků sledujícím smuteční průvod. Pohřeb se uskuteční později už jen v rodinném kruhu.

„Myslím si, že tady ovlivnil každého, hlavně v Birminghamu,“ uvedla jedna z Osbournových fanynek Evie Mayová. „Teď, když už tu není, je cítit jeho dopad. Inspiroval opravdu hodně lidí, byl to skvělý člověk,“ sdělila agentuře AP. Při průjezdu pohřebního vozu na něj fanoušci házeli květiny a skandovali Osbournovo jméno.

Zemřel Ozzy Osbourne. Metalová legenda a byznysový fenomén Leaders Ozzy Osbourne, frontman britské skupiny Black Sabbath, sólový umělec a miliardář s globálním vlivem na hudební i zábavní průmysl, zemřel ve věku 76 let. Jeho kariéra trvající více než pět dekád z něj udělala nejen rockovou ikonu, ale i důmyslného podnikatele, který proměnil šok a temnotu ve značku s miliardovým výnosem. Michal Nosek Přečíst článek

Osbourne zemřel v úterý 22. července. Průvodem chtěl Birmingham vzdát hold svému rodákovi. „Ozzy byl více než legenda. Byl to syn Birminghamu,“ uvedl před konáním smutečního procesí starosta města Zafar Iqbal.

Zakládající člen kapely Black Sabbath svou hudební kariéru v kdysi průmyslovém Birminghamu začínal a také ji zde symbolicky ukončil 5. července velkým koncertem na stadionu Villa Park, který navštívilo na 40 tisíc lidí. Osbourne se na několik písniček znovu spojil se přáteli s Black Sabath a několikahodinový program doplnily kapely, které podle něj ovlivnily jeho tvorbu, jako například Metallica, Pantera, Slayer, Tool nebo Guns N' Roses.

video DJ Lucca: Dokud mě chtějí, budu hrát. Třeba až do důchodu Enjoy Moderátorka VIP Eva Talks Eva Čerešňáková si pravidelně zve do studia zajímavé hosty. Tentokrát pozvání přijala DJ Lucca, která se elektronické hudbě úspěšně věnuje přes dvacet let. Michal Nosek Přečíst článek