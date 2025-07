Zemřel Ozzy Osbourne. Metalová legenda a byznysový fenomén

Ozzy Osbourne, frontman britské skupiny Black Sabbath, sólový umělec a miliardář s globálním vlivem na hudební i zábavní průmysl, zemřel ve věku 76 let. Jeho kariéra trvající více než pět dekád z něj udělala nejen rockovou ikonu, ale i důmyslného podnikatele, který proměnil šok a temnotu ve značku s miliardovým výnosem.

Ozzy Osbourne, který si vysloužil přezdívku „princ temnoty“, zemřel ve věku 76 let. Jeho život byl nekonvenční od začátku do konce. Proslavil se jako zakládající člen Black Sabbath, později redefinoval heavy metal jako sólový umělec a nakonec se stal mediální hvězdou díky reality show The Osbournes. Jeho smrt uzavírá jednu z nejvýraznějších kapitol v historii populární hudby. A došlo k ní krátce po definitivně posledním koncertním rozloučení Black Sabbath v Británii.

S fanoušky se heavy metalový zpěvák rozloučil koncertem 5. července letošního roku na stadionu Villa Park v Birminghamu, kterým ukončil kariéru. Na vyprodaném koncertě, který si nenechalo ujít na 40 tisíc lidí, zazpíval jak sólové skladby, tak písně se skupinou Black Sabbath. Několikahodinový program doplnily kapely, které podle něj ovlivnily jeho tvorbu, jako například Metallica, Pantera, Slayer, Tool nebo Guns N' Roses.

"S větším zármutkem, než mohou vyjádřit pouhá slova, musíme oznámit, že náš milovaný Ozzy Osbourne dnes ráno zemřel," uvedla v prohlášení rodina, která požádala o respekt k jejímu soukromí. O příčině zpěvákovy smrti prohlášení neinformuje, Osbourne ale už několik let trpěl Parkinsonovou nemocí.

Vedle hudebního dědictví po sobě zanechává i pozoruhodnou podnikatelskou stopu. Z kdysi kontroverzního výstředníka se stal globální brand. Osbourne a jeho manželka a manažerka Sharon vybudovali impérium zahrnující vlastní festival (Ozzfest), televizní formáty, merch a hudební katalog s odhadovanou hodnotou stovek milionů dolarů. Forbes i Bloomberg ho opakovaně řadili mezi nejlépe vydělávající hudebníky světa aktuálně s 220 miliony dolarů.

Přes osobní problémy, zdravotní komplikace a četné skandály dokázal Osbourne přetavit svou divokost v obchodní výhodu. Jeho schopnost prodávat autenticitu, navzdory extrémům a neustálým kontroverzím, se stala předobrazem moderního pojetí celebrity jako značky.

Ozzy za sebou zanechal manželku Sharon, šest dětí a miliony fanoušků po celém světě. Hudební svět ztratil jednu z největších osobností své historie — a byznys zároveň přišel o důkaz, že i temný chaos se dá zpeněžit.