Nečekaný zvrat. Musk stáhl žalobu na OpenAI

Miliardář Elon Musk stáhl žalobu za porušení smlouvy na společnost OpenAI, která vyvinula chatovací systém ChatGPT. Podle agentury DPA to vyplývá z podkladů pro soud. Pozorovatelé se domnívali, že Musk měl s žalobou jen slabou šanci na úspěch. Dnes se v San Francisku mělo konat slyšení k návrhu OpenAI na její zamítnutí.

Musk zažaloval OpenAI v únoru. Tvrdil, že společnost, kterou v roce 2015 spoluzaložil, se odchýlila od dohodnuté cesty neziskové organizace, jejíž výzkum umělé inteligence (AI) má být prospěšný lidstvu. Nyní ze změn těží především hlavní investor Microsoft, což podle Muska znamená hrubé porušení původní dohody zakladatelů. OpenAI oponovala, že žádná taková dohoda neexistovala.

Firma také přišla s vlastními obviněními vůči Muskovi. Podnikatel usiloval o „plnou kontrolu“ nad OpenAI a o pozici generálního ředitele společnosti, napsali spoluzakladatelé start-upu v čele s generálním ředitelem Samem Altmanem v příspěvku na blogu. Když Musk od OpenAI odcházel, dával podle nich firmě nulovou šanci na úspěch. Sám měl v úmyslu vyvíjet umělou inteligenci pod hlavičkou své společnosti Tesla.

Chatbot ChatGPT s umělou inteligencí vyvolal před více než rokem nebývalé pozdvižení. Očekávání sahala od téměř neomezených digitálních možností až po obavy ze zániku lidstva. ChatGPT a chatboti od konkurenčních firem jsou vyškoleni za pomoci obrovského množství informací. Dokážou interpretovat texty na jazykové úrovni člověka.

