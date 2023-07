Najděte majitele bitcoinového účtu vyděrače. Dostanete miliony, slibuje miliardář Lukačovič

Jeden z nejbohatších Čechů, miliardář a majitel společnosti Seznam.cz Ivo Lukačovič opět čelí pokusu o vydírání. Neznámý anonym po něm požaduje 12,7 bitcoinu (asi 8,12 milionu korun) zaslaných na konkrétní bitcoinový účet, jinak hrozí potížemi Seznamu v jeho sídle na Andělu i v dopravě či nemocnicích stejně jako přede dvěma lety. Lukačovič to oznámil na Twitteru s tím, že nabízí za vypátrání totožnosti vyděrače tolik milionů korun, kolik dopadený zločinec dostane let vězení.

„Nabízím několik milionů Kč jako odměnu za vypátrání a pravomocné odsouzení majitele #Bitcoin peněženky bc1q5emlck4402nlctp3ss7cewkc4nsrewwujh0jd7. Dostaneš tolik milionů korun, kolik on dostane let natvrdo. Pokud půjde sedět na pět let, ty dostaneš třeba pět milionu Korun. Ten zmrd PUJDE SEDET, o tom uz je rozhodnuto,“ napsal na Twitteru v sobotu dopoledne Lukačovič, který je podle odhadu časopisu Forbes dvanáctým nejbohatším Čechem s majetkem ve výši 30,3 miliard korun.

Anonymní vyděrač, který Lukačoviče oslovil mailem, se odvolal na dva roky starou a podobnou událost, kdy – zřejmě kvůli jeho výhrůžkám – policie musela vyklidit kanceláře Seznamu na pražském Andělu a dalších devět objektů po celé republice, které Seznam využívá. Evakuace se tehdy dotkla tří tisíců lidí.

Vysmál se policii a zkouší to znovu

„A ze jste se snazili me najit. A pak byl klid. A uz tehdy jsem ukazal, co umim. A umim to poradne. Nechci ale zase pusobit skody. Proto se chci dohodnout jeste predtim, nez budu znovu pachat skody tvoji firmě.,“ napsal vyděrač.

„Pozaduji 12,7 bitcoinu na bc1q5emlck4402nlctp3ss7cewkc4nsrewwujh0jd7 a nic se nestane. A slibuji, ze nejen seznamu, ale ani jinym cilum, ktere jsem tehdy obepsal a kde zavladla panika. Pokud nezaplatis, tak se to cele vrati - a v seznamu uz klid na praci nebude mit nikdo,“ dodal.

Lukačovič dostal tři dny na zaplacení

V jednom se ale vyděrač rozhodně mýlil. Komunikaci si Lukačovič nenechal pro sebe. „Pisu jen tobe, a nikdo jiny to nevidi, neuvidi a vedet nebude. Najit mne nenajdette, to uz asi vite. A tohle je jediny zpusob jak me rozumne zastavit, nez napacham skody vyrazne vetsi, nez kolik ted pozaduji. Je to proste obchod. Ty muzes byt chudsi o par milionu, a ja o ne bohatsi. Nebo bude Seznam v o neco vetsi ztrate, nez kolik ted chci penez, lidi ve stresu - a seznam nebude jediny, i jine veci budou hodne tratit. Nechci to tak, nechci komplikovat verejnou dopravu, nemocnice, ani nic jineho,“ píše dál v dopise.

„Davam ti ted 3 dny na to zaplatit. Pak zacnu s dalsi velkou e-mailovou kampani. A pokud si myslis, ze je dobry napad jit s timto za policii - klidne. Ale jiste vis, ze tim nicmoc nezpusobis, nezastavis mne a o to agresivneji pak budu psat. Agresivne - ale porad anonymne,“ uzavřel vyděrač svůj vzkaz.

Lukačovič později na Twitteru dodal, že mail byl poslán přes internetovou službu Proton Mail se švýcarskou koncovkou. „Předáme to @PolicieCZ. Ta pozada CH policii. A nechame je pracovat,“ uvedl.

Pozn.: Textu mailu určeného Lukačovičovi je v původním znění i s gramatickými chybami.