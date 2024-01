Rozvojový svět není připravený na umělou inteligenci, tvrdí nová analýza Mezinárodního měnového fondu

Rozmach umělé inteligence je bezpochyby příležitost, ale někteří na něj dost mohou i doplatit. Kdo je v ohrožení? Zjednodušeně řečeno, záleží na tom, kde žijete. A také jak se k přechodu k umělé inteligenci světoví lídři postaví.

Umělá inteligence, či alespoň diskuse o ní, se v minulém roce staly poměrně běžnou součástí našich životů. V letošním roce bude tento trend pokračovat pravděpodobně v ještě silnějším duchu. Někteří technologický vývoj sledují s nadšením, druzí zase s obavami. Jisté každopádně je, že umělá inteligence běžný život i ekonomiku promění.

Velké téma je to i pro Mezinárodní měnový fond (MMF), který v minulých dnech vydal analýzu zaměřenou na umělou inteligenci a její vliv na pracovní trh a ekonomickou nerovnost, ve které zkoumal připravenost 125 zemí na přechod. „Čistý dopad je obtížné předvídat, protože umělá inteligence se bude složitým způsobem šířit ekonomikou. S určitou jistotou však můžeme říci, že budeme muset přijít se souborem politik, které umožní bezpečně využít obrovský potenciál umělé inteligence ve prospěch lidstva,“ uvedla instituce v blogu podepsaném její generální ředitelkou Kristalinou Georgievovou.

Rozmach umělé inteligence s sebou podle studie nemusí přinést jen pozitiva. „Stojíme na prahu technologické revoluce, která by mohla nastartovat produktivitu, podpořit globální růst a zvýšit příjmy na celém světě. Mohla by však také nahradit pracovní místa a prohloubit nerovnost,“ uvádí Georgievová.

Hrozby i velké příležitosti

Podle autorů studie umělá inteligence zasáhne v globálním měřítku až 40 procent pracovních míst. Zároveň se jedná trochu jiný proces, než který lidstvo v dějinách hospodářství sledovalo. Ano, třeba industrializace a několik vln průmyslové revoluce přinesly výrazné změny pracovního života a spolu s ním i sociální vývoj, ale vždy se jednalo převážně o mechanické a rutinní činnosti. Jak upozorňuje studie, nyní jsou ve hře i vysoce kvalifikované pracovní pozice.

Jak to ovlivní zrovna vaše místo? Zjednodušeně řečeno – hodně záleží na tom, kde žijete a pracujete. Vyspělé ekonomiky jsou vystaveny efektu umělé inteligence více, jeho důsledky pocítí 60 procent pracovníků. Vyspělé země však mají i lepší podmínky pro to, aby ze změn něco vytěžily. Zhruba polovina ze zmíněné množiny pracovníků se tak může těšit na pozitiva v podobě pomoci „robotů“ a vyšší produktivity.

„Ve druhé polovině mohou aplikace založené na umělé inteligenci vykonávat klíčové úkoly, které v současné době vykonávají lidé, což by mohlo snížit poptávku po pracovní síle, což by vedlo ke snížení mezd a snížení počtu zaměstnanců. V nejextrémnějších případech mohou některá z těchto pracovních míst zaniknout,“ uvádí také bulharská ekonomka a politička.

Obavy o rozvojový svět

Horší je to v rozvojových a nízkopříjmových zemích. V první skupině umělá inteligence zasáhne do práce 40 procent zaměstnaných, v nejchudší skupině pak jen 26 procent pracovních míst.

„Tato zjištění naznačují, že rozvíjející se trhy a rozvojové ekonomiky čelí méně bezprostředním narušením ze strany umělé inteligence. Zároveň však mnohé z těchto zemí nemají infrastrukturu ani kvalifikovanou pracovní sílu, která by výhody AI dokázala využít, což zvyšuje riziko, že by tato technologie mohla časem prohloubit nerovnost mezi zeměmi,“ uvádí Georgievová. Nerovnost však nehrozí jen na mezinárodním poli, ale i uvnitř jednotlivých států.

Vstupujeme do velmi citlivého období, kdy lídři musí myslet o několik kroků dopředu, aby pokud možno nikdo nebyl v překotném pokroku vynechán. „Umělá inteligence pravděpodobně zhorší celkovou nerovnost, což je znepokojivý trend, který musí tvůrci politik aktivně řešit, aby zabránili dalšímu rozdmýchávání sociálního napětí touto technologií. Je nezbytné, aby země vytvořily komplexní sociální záchranné sítě a nabízely rekvalifikační programy pro zranitelné pracovníky. Tím můžeme přechod na umělou inteligenci učinit inkluzivnějším,“ navrhuje ředitelka MMF.

Lze takový přístup očekávat? Přesvědčit se můžeme už tento týden v Davosu, protože umělá inteligence a její dopady jsou jedním z důležitých témat Světového ekonomického fóra a Georgievová je jednou z výrazných postav sledované konference.

