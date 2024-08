Musk přestěhuje pobočku sociální sítě X. I kvůli novému genderovému zákonu v Kalifornii

Elon Musk vyostřuje kritiku kalifornských politiků a připravuje přesun sídla své sociální sítě X do Texasu. Tam již několik let sídlí jeho další společnost - výrobce elektromobilů Tesla.

Elon Musk ve svém příspěvku na síti X uvedl, že „nemá jinou možnost“, než přesunout síť X ze San Francisca. Reagoval tak na zprávu deníku New York Times o e-mailu od výkonné ředitelky X Lindy Yaccarinové zaměstnancům. V něm stojí, že kancelář sítě X v San Franciscu se zavírá a zaměstnanci se stěhují do kalifornských měst San Jose a Palo Alto.

„Je to důležité rozhodnutí, které má dopad na mnoho z vás, ale pro naši společnost je to z dlouhodobého hlediska správné,“ napsala Yaccarinová ve zníměném emailu zaměstnancům. V něm se dále píše, že kancelář má být uzavřena „během několika příštích týdnů“.

Žádné daně, ale i problém s novým zákonem

Musk stěhování společností X a SpaceX oznámil už v červenci. Jako jeden z důvodů označil podle světových agentur nový kalifornský zákon, jenž zakazuje školským úřadům vyžadovat od učitelů, aby informovali rodiče o genderové identitě nebo sexuální orientaci jejich dítěte bez vědomí studenta.

„Je to poslední kapka,“ napsal na své síti Musk a sdělil, že plánuje přesunout sídlo SpaceX z kalifornského Hawthorne do komplexu Starbase v Texasu a sídlo X Corp ze San Franciska do Austinu. „Asi před rokem jsem guvernérovi (Kalifornie Gavinovi) Newsomovi jasně sdělil, že zákony tohoto druhu donutí rodiny a společnosti opustit Kalifornii, aby ochránily své děti,“ napsal Musk.

Tesla své ústředí přesunula z Kalifornie do Texasu už v roce 2021. Musk také oznámil přesunutí svého bydliště z Kalifornie do Texasu, kde není státní daň z příjmu fyzických osob, podotkla AP.