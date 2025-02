Musk si vzal na paškál další instituci. Po USAID jde po krku Úřadu pro ochranu finančních zájmů spotřebitelů

Tým miliardáře Elona Muska, kterého americký prezident Donald Trump pověřil škrty ve státní správě, má po ochromení agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID) nový terč, informují americká i světová média. Je jím federální Úřad pro ochranu finančních zájmů spotřebitelů (CFPB), který dohlíží na banky a jiné finanční instituce. Musk naznačil, že chce jeho činnost ukončit, což je již delší dobu cílem republikánských zákonodárců.

Trump krátce po návratu do Bílého domu vyhodil posledního šéfa CFPB Rohita Chopru a pověřil jeho vedením nového ministra financí Scotta Bessenta. Ten podle agentury Reuters okamžitě nařídil pozastavit práci úřadu, který v roce 2011 zřídil Kongres v návaznosti na předchozí finanční krizi. Deník The New York Times (NYT) uvádí, že úřad nemůže být zrušen bez souhlasu legislativy, vláda ale může vymáhání regulací oslabit nebo přerušit.

V pátek v centrále CFPB začali působit Muskovi podřízení, napsal deník The Washington Post. Podle zjištění deníku The Wall Street Journal dostali oprávnění nahlížet do interních systémů, jak se předtím stalo také v jiných vládních složkách. V noci na sobotu přestala fungovat domovská stránka na webu úřadu, zatímco Musk na své sociální síti X zveřejnil vzkaz "CFPB RIP". RIP je zkratka amerického znění výrazu "odpočívej v pokoji".

Pozici v čele úřadu zároveň převzal Trumpův dlouholetý spojenec Russell Vought, který znovu vede rozpočtové oddělení Bílého domu. Vought je spoluautorem podrobného plánu pro Trumpův druhý mandát známého jako Project 2025, který v jedné ze svých kapitol vyzývá ke zrušení CFPB. Ten je podle NYT dlouhodobě trnem v oku finančního sektoru a zákonodárců Trumpovy Republikánské strany.

Vought podle některých amerických médií vydal úředníkům pokyn, aby zastavili jakákoli probíhající vyšetřování a přerušili dozor nad bankami a kontakty se všemi zainteresovanými stranami. Podle deníku NYT tím potvrdil dřívější Bessentovy instrukce a v zásadě zastavil chod agentury.

Úřad odmítl financování

Samotný dočasný šéf úřadu pak v prohlášení uvedl, že orgán nepřijme další várku peněz z federálního rozpočtu, protože není potřebná pro výkon jeho činnosti. "Aktuální zůstatek úřadu ve výši 711,6 milionů dolarů je ve skutečnosti v současných fiskálních podmínkách nadměrný," sdělil Vought.

CFPB o víkendu nereagoval na žádosti médií o vyjádření k probíhajícím změnám. Podle zpravodajské společnosti BBC má asi 1750 zaměstnanců a roční rozpočet ve výši 758 milionů dolarů. Úřad přijímá stížnosti od zákazníků ohledně finančních služeb, může podnikům nařizovat vyplácení odškodného a také do jisté míry utvářet regulace.

Asi stovka jeho zaměstnanců v sobotu podle Reuters protestovala před centrálou CFPB ve Washingtonu, někteří měli transparenty namířené proti Muskovi a jeho lidem. Odborářská skupina, která pracovníky zastupuje, uvedla, že aktivity Muskova týmu představují "potenciálně nebezpečnou" intervenci.

Musk, který je nejbohatším člověkem planety, v těchto dnech vede agresivní a netransparentní tažení proti americké federální byrokracii. Trump jej dosadil do čela iniciativy označované jako ministerstvo pro efektivitu vlády, jejíž členové pronikají do různých složek státu a vynucují si přístup k dříve střeženým informačním či platebním systémům. Mimo jiné se podíleli na snaze o rozpuštění agentury USAID, kterou prozatím zablokovalo páteční opatření federálního soudce.

Musk se už před Trumpovou inaugurací vyslovil pro zrušení CFPB, přičemž naznačil, že jej považuje za zbytečný. Podle kongresmanky z Demokratické strany Maxine Watersové, která je ve výboru Sněmovny reprezentantů pro finanční služby, se snaží "systematicky CFPB zničit".