Střelný prach ve španělské továrně vyrábějí už 700 let. Poslední roky ve spolupráci se českým miliardářem Strnadem

Na území španělského města Granada se střelný prach vyrábí nepřetržitě již neuvěřitelných 700 let. Tenhle unikátní historický milník si 31. května slavnostně připomněla společnost Fábrica de Municiones de Granada (FMG), která je nositelem tradice výroby střelného prachu v Granadě, a i po sedmi stoletích tento produkt nadále vyrábí. Od roku 2020 ji v produkci nejenom střelného prachu pomáhá slovenský holding MSM Group, člen průmyslově-technologické skupiny Czechoslovak Group (CSG).

Reklama

První písemná zmínka o použití střelného prachu vyrobeném na území města Granada pochází ze 14. století z dob Granadského emirátu. V roce 1324 sultán Ismail I. Granadský z rodu Nasrovců použil střelný prach z Granady při obléhaní města Huéscar. Právě k této události se vážou historické kořeny společnosti FMG, která v průběhu své 700 let dlouhé existence nikdy neopustila hranice města Granada a od 16. století sídlí na předměstí El Fargue.

V průběhu celé své historie byla FMG významným a stabilním zaměstnavatelem nejen v Granadě a v Andalusii, ale i v celém Španělsku. Jak zmiňuje uznávaný španělský historik Francisco Gonzalez Arroyo, podnik FMG měl i vlastní školu, která vychovala generace šikovných řemeslníků, chemiků, mechaniků, projektantů a další odborné pracovníky.

Staletími prověřená tradice

FMG zároveň byla, a dodneška je podnikem, ve kterém mnozí stráví celý svůj profesní život. To je i případ generálního ředitele společnosti FMG Antonia Caro Chenu. „Začal jsem zde jako stážista v roce 1984. V lednu 1985 jsem už v rukou držel svoji první pracovní smlouvu. To znamená, že jsem v této společnosti již 39 let. Prakticky jsem pracoval na každém oddělení, prošel jsem si výrobou i oddělením kvality a od roku 2007 jsem generálním ředitelem,“ uvedl Chena.

Od roku 2020 přispívá k budování dnes již 700 let trvající tradice výroby střelného prachu v Granadě holding MSM Group, který je slovenskou větví průmyslově-technologické skupiny CSG. Slovenský holding koupil v roce 2020 fabriku FMG od zbrojařského koncernu GDELS, který je evropskou dceřinou společností General Dynamics, a už čtyři roky se mu úspěšně daří FMG rozvíjet a zlepšovat její hospodářské ukazatele. V průběhu loňského roku se podařilo v granadském podniku spustit nové pracoviště na výrobu prachových náplní, díky čemu se roční produkce tohoto produktu zvýšila.

V současnosti je FMG významným výrobcem nejen jednosložkových a dvousložkových prachů a prachových náplní, ale i tankové munice, která patří ke klíčovým výrobním artiklům společnosti. Portfolio tankové munice tvoří střelivo ráží 105 a 120 milimetrů, které firma pravidelně prezentuje na světových veletrzích. Zároveň je FMG dodavatelem tankové munice ráže 120mm pro tanky Leopard 2 španělské armády. Kromě toho firma vyrábí i minometnou munici ráží 60, 81 a 120 milimetrů, dělostřeleckou munici ráží 105, 106 a 155 milimetrů, pyrotechnické vybavení a jednotlivé komponenty pro rakety Meteor a Mistral a pro protitankové střely Spike a Spike LR2.

„Kombinace vlastní výroby prachu a širokého portfolia velkorážové munice pod jednou střechou dělá z FMG v rámci Evropy výjimečný podnik. Se španělskými kolegy se skvěle spolupracuje a jsem přesvědčen, že FMG čeká v dalších letech významný růst,“ dodává Pavol Čahoj, ředitel strategického rozvoje slovenské společnosti MSM Group, pod kterou FMG organizačně spadá.

Zbrojař Strnad: U části munice pro Ukrajinu chybí celé díly. Dodávky se kvůli tomu zdrží Leaders Polovina nakoupených dělostřeleckých nábojů nemůže být dodána na Ukrajinu tak rychle, jak bylo plánováno. U některých nábojů je totiž potřeba doplnit chybějící komponenty. Listu Financial Times (FT) to řekl majitel české společnosti Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad, jehož firma pořizuje jménem české vlády v rámci české iniciativy na pomoc Ukrajině dělostřelecké granáty v Africe nebo Asii. Podle Strnada vzrostly také ceny munice. ČTK Přečíst článek

Americkou pobočku CSG povede bývalý důstojník US Army Paul Lemke Zprávy z firem Zkušený manažer a bývalý důstojník US Army pomůže CSG v růstu na americkém trhu. nst Přečíst článek