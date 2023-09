Jsme lékárníci. Dr. Max hledá lidi v kampani

S mottem „Jsme lékárníci“ spustily lékárny Dr. Max kampaň, která má přiblížit veřejnosti roli lékárníka ve zdravotním systému a povzbudit mladé lidi k zájmu o studium farmacie i podpořit nábor pro největší lékárenskou síť v ČR. V kampani představuje lékárnické osobnosti – zaměstnance Dr. Max, a to v práci i soukromí.

Náborová kampaň farmaceutického řetězce je netypická. Právě proto, že kampaň dává nahlédnout do profesního i rodinného života lékárníků, pracuje s dvojím typem emotivních videospotů – v jednom oslavuje na konkrétních postavách profesi farmaceuta jako takovou, v dalších přibližuje jednotlivé lékárnické osobnosti. Na konkrétních aktérech kampaně staví i série vizuálů. Iniciativu má podpořit i webová stránka www.jsmelekarnici.cz, která přiblíží jak jednotlivé osobní příběhy, tak i síť Dr. Max a lékárnický obor jako takový. Kampaň se bude odehrávat převážně v digitálním prostředí, informovala firma.

kampaň Jsme lékárníci Dr.Max/užito se svolením

„Existují jen dva typy vysokoškolsky vzdělaných zdravotnických profesionálů“, říká Jan Žák, generální ředitel sítě Dr. Max, „a to absolventi farmaceutických a absolventi lékařských fakult. V obou případech mají za sebou velmi náročné studium a před sebou proces dalšího, celoživotního vzdělávání, protože oba obory se rychle rozvíjejí. Lékárníci jsou zdravotníci v první linii, což se plně projevilo v pandemických letech, ale k jejich životu to patří permanentně. A věřím, že se nám se nám za pomoci emocí a skutečných příběhů našich lidí podaří u veřejnosti zvýšit povědomí o jejich důležité roli ve zdravotním systému.“

Síť Dr. Max usiluje i o to, aby iniciativa „Jsme lékárníci“ nejen zvýšila zájem o studium na farmaceutických fakultách, ale i o profesní pokračování absolventů právě v lékárnách, které se v České republice obecně dlouhodobě potýkají s nedostatkem odborného personálu. To v některých regionech významně snižuje dostupnost lékárenské péče. To platí i přes to, že na tuzemském pracovním trhu nachází uplatnění i řada absolventů slovenských farmaceutických fakult. „Věříme, že kampaň svým zaměřením a pojetím neposlouží jen naší síti,“ dodává Jan Žák, „ale lékárenství jako takovému. V konečném důsledku má ale prospět tomu, o co jde v lékárnách především, a tím je naplnění potřeb pacienta.“

Síť Dr. Max, kterou provozuje společnost Česká lékárna holding, vznikla v roce 2006 a už o dva roky později se stala jedničkou na českém trhu. Svou pozici posílila v roce 2012, kdy majitel ČLH, investiční skupina Penta Investments, uzavřel s německou společností Celesio dohodu o koupi sítě lékáren Lloyds. Šlo o největší akvizici na českém lékárenském trhu, kterou vzápětí schválil i Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Dnes funguje napříč ČR asi 490 lékáren Dr. Max, které představují největšího zaměstnavatele v oboru. Sítě lékáren Dr. Max slouží pacientům i v dalších 5 zemích Evropy. Počtem poboček je Dr. Max dvojkou na kontinentu.

