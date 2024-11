Omar Koleilat opouští pozici generálního ředitele

Poprvé za dobu její téměř třicetileté existence se v developerské skupině Crestyl mění osoba na pozici mezinárodního generálního ředitele. Vedení celé skupiny nově přebírá Simon Johnson, který v rámci Crestylu posledních 14 let zastával pozici COO skupiny a působil i jako výkonný ředitel pro Českou republiku. Zakladatel, majitel a dosavadní CEO skupiny Crestyl Omar Koleilat přechází z výkonné pozice do role strategického konzultanta, majitelem společnosti zůstává i nadále.

„Crestyl jsem od počátku budoval tak, aby se mohl vyvíjet a nebyl závislý na mě jako zakladateli. Jak firma rostla, přechod na profesionální management začal být nutností a vstup na polský trh před třemi lety tento proces jen urychlil. Tyto věci ale člověk nemůže dělat ze dne na den. Jmenování Simona na pozici generálního ředitele celé skupiny je tak formálním potvrzením kroků, na kterých jsme v rámci firmy pracovali několik posledních let. Ostatně operativní a projektové záležitosti jsem poslední dva roky už vůbec neřešil,“ říká Omar Koleilat, zakladatel skupiny Crestyl. „Jako zakladatel a majitel samozřejmě neztrácím na chod Crestylu vliv, budu partnerem pro diskuze o dalším strategickém směřování. Jsem přesvědčen, že se zkušeným manažerským týmem pod vedením Simona se bude Crestyl dále úspěšně rozvíjet.“

„Crestyl už je firmou se stovkami zaměstnanců. A investor do projektů takové korporace chce vidět společnost, která může růst, kde nezáleží na tom, jak moc se zakladatel zapojuje do jejího chodu,“ říká Simon Johnson, nový generální ředitel skupiny Crestyl. „S Omarem jsme poprvé pracovali na konci devadesátých let, známe se tak opravdu dobře. O to více si vážím jeho důvěry. Zároveň je třeba zdůraznit, že to není pouze o mě jako generálním řediteli, ale o celém týmu a nejužším čtyřčlenném vedení Crestylu. To kromě mě zahrnuje i ředitelku pro korporátní záležitosti Magdu Pokornou, obchodního ředitele Viktora Pešku a finančního ředitele Jozefa Ďuríka. Společně v Crestylu fungujeme již mnoho let, na chodu a směřování firmy se tak v zásadě nic nemění.“

Nový generální ředitel Simon Johnson (54) má 35 let zkušeností v oblasti realitního developmentu a významně se podílel na rozvoji komerčních nemovitostí především v Londýně, Praze a Bratislavě. Od roku 2011 působí jako Chief Operations Officer (COO) celé skupiny Crestyl a později rozšířil svou roli i o funkci výkonného ředitele společnosti Crestyl v České republice. Ve střední Evropě je od 90. let, podílel se například na developmentu bratislavského centra Eurovea nebo pražského Palladia. Ačkoliv je rodilý Angličan, mluví plynule česky i slovensky a má i české občanství.

Omar Koleilat (49) se v oblasti developmentu ve střední Evropě se pohybuje od roku 1998. Skupinu Crestyl založil v roce 2005, od kdy působil i jako její generální ředitel. Soustředil se především na vytváření obchodní strategie, zajišťování vztahů s investory a správu finančních prostředků. Omar je česko-libanonského původu. Vystudoval architekturu a je držitelem britského postgraduálního diplomu RICS z oboru realitních investic.

