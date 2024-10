Fiala je druhým nejlépe placeným premiérem v EU, vede Fico

Fiala má po Ficovi druhý nejvyšší premiérský plat v EU ve vztahu k průměrné mzdě. I po navýšení v příštím roce ale bude zaostávat třeba za platem Topolánkovým z let 2006 až 2009.

Předseda české vlády Petr Fiala má letos druhý nejvyšší premiérský plat v EU ve vztahu k průměrné mzdě. Lépe už je na tom jenom jeho slovenský protějšek Robert Fico. I tak však Fiala pobírá znatelně nižší násobek průměrné mzdy, než na jaký si přišli čeští premiéři vládnoucí před světovou finanční krizí, jejíž dopady Česko zasáhly v roce 2009 a v letech poté.

V příštím roce se sice má Fialův plat navýšit, ale méně, než s čím počítal původní návrh. Po tomto slabším navýšení by Fiala pravděpodobně upevnil své druhé místo v EU ve výši premiérského platu v poměru k průměrné mzdě.

Stále i tak by ale pobíral nižší násobek průměrné mzdy než premiéři vládnoucí v prvním desetiletí tohoto milénia. Zatímco totiž v letech 2006 až 2009 pobírali premiéři ČR – v daných letech šlo konkrétně o Jiřího Paroubka, Mirka Topolánka a Jana Fischera – více než sedminásobek průměrné mzdy, Fiala by si o po navýšení, byť slabším, přišel pouze na mírně více než šestinásobek průměrné mzdy (viz graf).

poskytnuto Lukášem Kovandou