Exšéf Audi přiznal vinu v kauze dieselgate. Vyvázne s podmínkou a peněžitým trestem

Bývalý šéf Audi Rupert Stadler přiznal vinu v kauze podvodů s emisemi. Vyhne se tím vězení.

Bývalý šéf německé automobilky Audi Rupert Stadler přiznal vinu v kauze podvodů při testech s emisemi. Soud mu dříve slíbil podmíněný trest, pokud se plně dozná a zaplatí 1,1 milionu eur (26 milionů korun), připomíná agentura DPA. Audi a její mateřská skupina Volkswagen v roce 2015 přiznaly, že používaly nelegální software k podvádění při testech emisí.

Stadler je prvním členem představenstva koncernu, který u soudu vinu přiznal. Exšéf Audi původně vinu odmítal, jeho dnešní přiznání ale právníci avizovali. Podle trestního soudu musel nejpozději od července 2016 vědět, že mohlo docházet k manipulaci s hodnotami výfukových plynů. Přesto nařídil, aby se v prodeji upravených vozů pokračovalo až do začátku roku 2018.

Ukončí to kauzu machinací s emisemi?

Státní zastupitelství už dříve přistoupilo na dohodu o vině a trestu, kterou navrhl soud. Stadler oznámil své přiznání už na začátku května, ale požádal o více času na přípravu. Nyní své oznámení splnil.

Bývalý šéf Audi slovem „ano“ potvrdil prohlášení, které dnes před mnichovským zemským soudem přečetl jeho obhájce. Obžalovaný v něm přiznal pochybení. Měl možnost zasáhnout, ale neučinil tak a velmi toho lituje, stojí v prohlášení.

Po přiznání by soudní proces, který pokračuje od září 2020, mohl brzy skončit - pravděpodobně v červnu, píše DPA. Bývalý šéf vývoje motorů Audi Wolfgang Hatz, který je rovněž obviněn, a dva jeho vedoucí inženýři se už přiznali, že nařídili úpravu softwaru motoru. Díky nepřípustným úpravám vozy splňovaly limity oxidů dusíku při testování, ale ne na silnici. Podle soudu mohou Hatz a jeden inženýr očekávat také podmíněný trest. Proti druhému inženýrovi už bylo řízení zastaveno výměnou za pokutu.

