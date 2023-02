Komiks Dilbert zmizí z většiny amerických médií. Autor je prý rasista

Řada amerických médií o víkendu oznamovala konec publikace komiksu Dilbert v reakci na výroky autora považované za rasistické či diskriminující. Scott Adams tento týden v přenosu na webu YouTube mluvil o černoších jako o členech "nenávistné skupiny" a vzkázal divákům, aby se jim vyhýbali. Informovala o tom agentura AP.

Komiksová série glosující práci v kancelářském prostředí vychází dlouhá léta nejen v amerických médiích. Publikuje ji také český zpravodajský web iDNES. Firma Andrews McMeel Syndication, která Dilberta distribuuje, podle AP v sobotu nezareagovala na žádost o komentář ke kontroverzi kolem autorových výroků.

Adams ve svém youtubovém pořadu nazvaném Real Coffee with Scott Adams hovořil o průzkumu veřejného mínění, který zjišťoval, zda lidé souhlasí s tvrzením "je v pořádku být bílý". Podle americké organizace Liga proti hanobení (ADL) si tuto frázi s kořeny v diskusním fóru 4chan osvojili někteří hlasatelé nadřazenosti bělochů. Ve zmíněném průzkumu většina lidí s tvrzením vyjádřila souhlas, Adams si ale všímal toho, že 26 procent respondentů tmavé pleti uvedlo opačné stanovisko.

Nevybíravé vyjádření

V přenosu opakovaně o lidech s tmavou pletí mluvil jako o členech "nenávistné skupiny" nebo "rasistické nenávistné skupiny". "Na základě aktuálního vývoje věcí by mou nejlepší radou pro bílé lidi bylo utéct od černochů hodně daleko," citovala jej AP.

Oznámením o ukončení publikace Dilberta reagovaly do sobotního večera listy Los Angeles Times, Chicago Tribune nebo The San Antonio Express-News, jakož i mediální skupina The USA Today Network. Adamsovy výroky média označovala za rasistické, nenávistné a diskriminující. "Nejsme domovem pro ty, kdo hlásají rasismus. Rozhodně jim nechceme poskytovat finanční podporu," uvedl šéfredaktor clevelandského deníku The Plain Dealer Chris Quinn.

Adams se proti krokům redakcí ohradil na sociálních sítích s tím, že jej dotyční vydavatelé nenávidí. V sobotu také uvedl, že se dřívějšími výroky snažil říct, že "s každým by se mělo zacházet jako s jednotlivcem".