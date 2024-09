Slovenská exprezidentka Čaputová bude přednášet na prestižní univerzitě

Někdejší slovenská prezidentka Zuzana Čaputová stráví semestr na prestižní Stanfordově univerzitě ve Spojených státech, kde bude přednášet o svých politických zkušenostech. Čaputová, která byla první ženou v prezidentské funkci na Slovensku, to řekla v rozhovoru s deníkem Sme. Současnou politickou situaci v zemi nepovažuje za jednoduchou, obzvláště upozornila na to, že se politické napětí přenáší na celou společnost.

„Záměrem univerzity je, aby se studenti mohli učit od lidí s politickou zkušeností, aby pochopili výzvy, kterým čelí, když hledají řešení,“ řekla. „Moje krátká akademická přestávka může pomoci i tomu, abych lépe porozuměla vlastní pětileté zkušenosti,“ dodala o prezidentském úřadu, který v červnu po pěti letech předala Peteru Pellegrinimu.

Čaputová dále řekla, že chce být nadále pro Slovensko přínosná. Zajímají ji především oblasti ochrana klimatu, pomoc znevýhodněným lidem či ženská práva.

V rozhovoru se bývalá prezidentka vyjádřila i k atentátu na premiér Roberta Fica. Prohlásila, že si myslela, že letošní postřelení Fica a teroristický útok u bratislavského podniku zaměřený na komunitu LGBT+ v roce 2022 lidmi v dobrém smyslu slova otřese. „Evidentně na to není dostatečná vůle,“ řekla.

Situace v zemi není snadná

Poznamenala, že i když situace v zemi není snadná, tak se ji jako velká patriotka snaží vidět optimisticky. „Jak se lidově říká, vidět poloplný pohár a ne poloprázdný,“ řekla.

Čaputová se rozhodla neusilovat o druhý prezidentský mandát, v letošních volbách proto nekandidovala. „Velmi častá reakce lidí je, že nám chybíte, ale chápeme vás. Jsem za to vděčná. Opravdu to souviselo s kapacitou, že když člověk chce naplnit takovou zodpovědnou funkci v plném nasazení, protože jinak by to nedávalo smysl, tak musí odhadnout své síly,“ dodala ke svému rozhodnutí.

