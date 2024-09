Slovákům hrozí, že přijdou o evropské dotace

Evropská unie připravuje návrh, který by mohl vést ke zmrazení peněz, které má Slovensko získat z evropských fondů. Brusel tak chce reagovat na porušování demokratických norem, ke kterému v zemi dochází, napsala s odvoláním na svůj zdroj agentura Bloomberg.

Reklama

Podobnou zprávu potvrdily i další zdroje s tím, že v případě Slovenska se chystá Evropská komise zahájit takzvané řízení o porušení unijního práva. Konkrétně prý komisi vadí zejména rozpuštění elitního útvaru slovenské prokuratury ÚSP, který měl na starosti nejzávažnější kriminalitu.

Celý proces je teprve v počáteční fázi a bude podle Bloombergu vyžadovat souhlas šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, nicméně Evropská komise by nejspíš chtěla řízení spustit ještě do konce svého mandátu, tedy v příštích týdnech. Poté, nejspíš na počátku listopadu či prosince, se totiž ujme funkce nová Evropská komise v jiném složení a celý proces by mohl být odložen.

Slovensko může přijít o balík

Jednou z možností, které komise má je využití takzvaného mechanismu podmíněnosti, který umožňuje zmrazit financování, pokud jsou v ohrožení unijní peníze. V případě Slovenska by to mohlo znamenat zmrazení části z 12,8 miliard eur (320,4 miliardy korun) z kohezních fondů, které jsou zemi přiděleny z rozpočtu EU. Zhruba 80 procent všech veřejných investic na Slovensku je přitom financováno z fondů EU, podotkla agentura Bloomberg.

Evropská komise, která stav vlády práva na Slovensku jasně kritizovala už v červenci, v minulosti mimo jiné žádala Bratislavu, aby ÚSP nerušila bez důkladného uvážení. Letošní rozhodnutí slovenského parlamentu o rozpuštění prokuratury a o významných změnách ve slovenském trestním právu včetně snížení trestních sazeb za korupci či ekonomickou kriminalitu schválil v červenci slovenský ústavní soud.

Reklama

Kabinet premiéra Roberta Fica, který rozpuštění speciální prokuratury navrhl, se podle opozice krokem snažil zajistit beztrestnost pro stíhané lidi s vazbami na nynější vládní koalici. Vláda na Slovensku také prosadila nový zákon o veřejnoprávní televizi a rozhlasu, kterým podle opozice chce kabinet tuto stanici ovládnout.

Fico: Mlčky tolerujeme, že po Ukrajině pobíhají jednotky s nacistickým označením Politika Na Ukrajině bojují jednotky, které mají nacistické označení a které se tak patrně i chovají, řekl slovenský premiér Robert Fico, aniž uvedl bližší podrobnosti. Ve válce na Ukrajině, která se přes dva roky brání ruské vojenské invazi, označuje Rusko za neonacisty členy ukrajinského pluku Azov. Ukrajina tvrdí, že se uskupení reformovalo a oprostilo od svého radikálního nacionalistického původu. Fico v souvislosti s ukrajinsko-ruským konfliktem už v minulosti opakovaně kritizoval Kyjev i západní země. ČTK Přečíst článek

Slováci a Maďaři prudce navýšili dovoz ruské ropy. I díky Kremlu oddaným Tatarům Názory Maďarsko a Slovensko nyní počátkem září dramaticky navýšily dovoz ruské ropy jižní větví ropovodu Družba. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Strnad u Bratislavy otevřel novou linku na plnění munice pro tanky a minomety Zprávy z firem Slovenská společnost VOP Nováky ze strojírensko-zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada uvedla do provozu novou linku na plnění munice velkého kalibru. Investice přesáhla částku deset milionů eur (250 milionů korun), oznámili zástupci VOP Nováky. Poptávka zákazníků po munici stoupla po ruské invazi na Ukrajinu z února roku 2022. ČTK Přečíst článek