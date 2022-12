Bude Musk dál šéfovat Twitteru? Rozhodnou to sami uživatelé sítě

Miliardář Elon Musk nechá uživatele Twitteru hlasovat, zda má zůstat v čele společnosti. V noci na dnešek na Twitteru napsal, že se výsledkům ankety podřídí. Na firmu se snáší kritika za nová pravidla a blokování novinářských účtů.

„Mám rezignovat na funkci šéfa Twitteru? Budu se držet výsledků tohoto průzkumu,” napsal Musk. Uživatelé mohou hlasovat „ano” nebo „ne”.

Twitter čelí silné kritice mimo jiné proto, že hodlá ze své sítě odstraňovat účty, které byly zřízeny jen za účelem propagace konkurenčních sítí včetně Facebooku nebo Instagramu.

Lidové hlasování

V dalším tweetu Musk slíbil, že v budoucnu předloží k hlasování také takovéto zásadní změny. „Promiňte. Už se to nestane,” napsal.

Podle Twitteru se nová politika vůči konkurenčním platformám vztahuje jak na tweety, tak na vlastní účty. Twitter uvedl, že v budoucnu už nebude umožňovat bezplatnou reklamu pro určité platformy sociálních médií. Musk převzal Twitter v říjnu a od té doby v něm prosazuje své nápady.

Twitter také od čtvrtka zablokoval účty několika prominentních amerických novinářů. Podle postižených tak učinil bez varování. Velká část účtů byla nyní znovu aktivována, ale kritika tohoto postupu byla obrovská. Mnozí uživatelé začali přecházet ke konkurenční síti Mastodon.

Musk se vždy prezentoval jako zastánce svobody slova. Na Twitteru ale propagoval konspirační teorie a využil ho k propagaci amerických republikánů. Síť se v posledních letech vyvinula v důležitou komunikační platformu. Pro svou práci a kontakt s veřejností ji využívají vlády, úřady a politici.

Musk firmu Twitter koupil na konci října zhruba za 44 miliard dolarů (asi bilion korun). Twitter už za Muskova vedení rozpustil dobrovolnický tým, který vznikl v roce 2016 a jehož smyslem bylo Twitteru dávat rady ohledně rozhodnutí týkajících se fungování platformy.

Musk se angažuje ve více oblastech, je například i šéfem automobilky Tesla či vesmírné společnosti SpaceX. Po převzetí Twitteru propustil nejvyšší management a zhruba polovinu zaměstnanců.