Ve věku 96 let zemřela Věra Nováková, jedna z nejoriginálnějších českých malířek

Ve věku 96 let zemřela malířka Věra Nováková, informovala o tom její vnučka Justina Kletečková. Nováková patří k nejoriginálnějším českým malířkám 20. století. Vedle klasické malby se věnovala také sochařství a knižním ilustracím.

Nováková se narodila 17. ledna 1928. V roce 1947 byla přijata na Akademii výtvarných umění, o dva roky později byla při politických prověrkách ze studia vyloučena. V roce 1950 se provdala za svého bývalého spolužáka, malíře Pavla Brázdu. Zhruba 40 let spolu tvořili mimo oficiální výtvarnou scénu.

Od roku 1958 se mohla Nováková věnovat výtvarné činnosti, vystavovat ale nesměla ani ona, ani její manžel. Živila se většinou ilustrováním odborné, později dětské literatury, v letech 1973 až 1974 jako kreslířka střepů v Archeologickém ústavu. Zároveň se po celý život věnovala volné tvorbě.

Brázda představil poprvé své práce na výstavě až v roce 1967 na Salonu pražských výtvarníků. První a do roku 1992 jediná společná výstava manželů se uskutečnila v roce 1976 v Divadle v Nerudovce. Teprve po roce 1989 se Nováková zúčastnila desítek výstav - sama, s manželem či ve skupině autorů.

Její díla jsou plná dynamiky, barev a světla. Tvorba je prostoupena tématy narození, života a smrti. Svět kolem sebe vnímala i díky své křesťanské víře. Hlavním tématy její tvorby jsou člověk, jeho utrpení, biblické motivy či archetypální zobrazení muže a ženy.

Poslední dosavadní samostatná výstava jejích děl se uskutečnila loni v pražské galerii současného umění DOX. V roce 2006 obdržela Cenu Revolver Revue. Letos v lednu představila svoji knihu Každý krok je volba.

Její manžel Pavel Brázda zemřel v prosinci 2017 ve věku 91 let.

