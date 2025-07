Linet zasáhla americká cla. Ceny lůžek porostou, přiznává šéf firmy

Výrobce zdravotnických lůžek Linet řeší dopad nového 15procrentního cla na evropské zboží dovážené do USA. Firma připouští zdražení a také možnost přesunu části výroby přímo do Spojených států. Trh USA je pro ni klíčový, tvoří asi 20 procent jejího celosvětového obratu.

Výrobce zdravotnických lůžek Linet nevylučuje, že by částečný přesun výroby do USA byl jednou z možností, jak zmírnit dopad amerických cel. Část zdanění bude muset společnost promítnout i do zvýšení cen, řekl ředitel společnosti Tomáš Kolář. Americký prezident Donald Trump hrozil nejprve 50procentním a posléze 30procentním clem na dovoz výrobků z Evropské unie. V neděli byla oznámena dohoda o clu na většinu zboží z EU ve výši 15 procent.

„Klíčové je pro nás vědět, kde jsou mantinely, ve kterých se pohybujeme. Dosud se měnily prakticky každý měsíc. Až teď můžeme spočítat všechny varianty, které připadají v úvahu,“ uvedl Kolář. Jednou z možností, o níž firma uvažuje, je částečný přesun výroby do USA. „Částečný přesun výroby je jistě jednou z možností, ale část komponentů bychom museli i tak dovážet, takže bychom se clům úplně vyhnout nedokázali,“ dodal Kolář.

Část zdanění podle něj bude společnost muset promítnout do zvýšení cen. „Pohybujeme se ale na vysoce konkurenčním trhu, takže s cenami nemůžeme hýbat podle libosti. Uvidíme, jak zareaguje trh,“ doplnil Kolář. Výzvou pro české exportéry je podle něj i vývoj kurzu, od počátku roku oslabil dolar vůči koruně o dalších téměř 15 procent.

Společnost má 95 procent tržeb ze zahraničích trhů. Zhruba 20 procent obratu Linetu tvoří trh Spojených států. Z toho asi třetina vzniká podnikáním přímo ve Spojených státech, kde Linet též působí.

Linet Group sídlí v nizozemském Dordrechtu a zaměstnává přibližně 2000 lidí. Má čtyři výrobní závody, zhruba 20 poboček a zastoupení ve více než 100 zemích. Tuzemské závody jsou v Želevčicích u Slaného a ve Slaném. Linet se kromě výroby lůžek věnuje také jejich pronájmu a nabízí i řadu služeb. V obchodním roce 2023/2024 dosáhly tržby Linet Group téměř devět miliard korun, meziročně byly o šest procent vyšší.

