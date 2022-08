Konference o nástupnictví: Šlechtic, odborníci i firemní nástupci se sejdou v říjnu v Praze

Jaký je rozdíl v nástupnictví ve šlechtickém rodu a v rodinné firmě? Jak se předává majetek (podnik) v ČR a jaké přístupy jsou typické pro západní státy? O tom budou mluvit řečníci z ČR i zahraničí na mezinárodní konferenci Private Family Wealth 2022.

Reklama

Mezinárodní konference Private Family Wealth (PFW 2022) navazuje na úspěšné tři ročníky konference Trust & Wealth Management o správě a plánování bohatství. Konference nabídne unikátní témata, řečníky a jedinečnou příležitost pro networking s českými i zahraničními osobnostmi v oboru. Akce se koná 6. října 2022 v pražském hotelu Grandior Hotel Prague.

Pořadatelem konference je Wealth Magazín, newstream.cz je mediálním partnerem akce. Pro čtenáře máme slevu 15 procent s promo kódem NS-PFW15.

Plánování nástupnictví v rodinném podniku nebo movité rodině je mnohdy velmi komplikovaným procesem. Dle statistik až 70 % rodin přijde o svůj majetek v druhé generaci. Konkrétních důvodů může být plno, např. hádky v rodině, zadlužení… Vše však mívá svého společného jmenovatele: Chybějící nebo neefektivně sestavený plán nástupnictví. Ale kde čerpat inspiraci, know-how a zkušenosti z praxe?

Přístup k nástupnictví se může lišit na základě toho, jaké zkušenosti má daná rodina, zda se jedná o přechod mezi G1/G2 nebo je rodina již v několikáté generaci, a jak ukotvené je nástupnictví a předávání majetku v daném státě. V České republice jsme však na samém počátku. Vlivem historických událostí první porevoluční podnikatelé až nyní hledají odpověď na otázku: Co dál s rodinným majetkem, s rodinou firmou? Na konferenci Private Family Wealth se v tematickém bloku Vlastnické a manažerské nástupnictví z pohledu nastupující generace o své zkušenosti podělí zástupce českého šlechtického rodu, čeští i zahraniční odborníci, nebo nástupci v českých rodinných firmách.

Různé prostředí, různý přístup k nástupnictví

Členové některých movitých rodin se mnohdy při správě svého majetku a předávání majetku inspirují šlechtickými rody. Jejich členové po staletí spravovali rodový majetek, předávali jej z generace na generaci a ukotvili si tak jasné principy nástupnictví. O své zkušenosti s nástupnictvím v roli správce rodového majetku bude na konferenci Private Family Wealth 2022 mluvit Stephanos Germenis-Hildprandt. Stephanos je potomkem a správcem rodového majetku českého šlechtického rodu Hildprandt. V jeho roli spravuje např. zámek Blatná. Stephanos je sice českého původu, narodil se však v Řecku a studoval v Anglii. V České republice žije od roku 2014, kdy převzal rodový majetek.

Reklama

Osobní zkušenost s manažerským nástupnictvím publiku představí Martin Jurek, který převzal roli CEO v rodinné firmě Hotel Jelínkova Vila a Pivovar Harrach. Se svým otcem též spolupracuje v mateřské společnosti Aqueko. Martin je nejen členem rodinné firmy, ale k tématům rodinných podniků a nástupnictví má blízko i z profesního hlediska. Je totiž také ředitelem Centra pro rodinné firmy při VŠE. Účastníci konference se tak mohou dozvědět, jaký je pohled na nástupnictví odborníka, který sám prošel manažerským nástupnictvím. Jak moc se liší teorie od praxe?

Zkušenost s vlastnickým nástupnictvím získal Jaromír Tomšů. Jako nástupce v rodinné firmě Satturn Holešov je již v pouhých 24 letech jedním ze statutárů firmy. Satturn Holešov je úspěšnou rodinnou firmou s globálním přesahem. Svou velikostí se řadí do kategorie malých firem. Jako malá firma vyhráli také první místo v soutěži Equa Bank Rodinná firma roku 2021. Jaromír bude povídat např. o tom, jak probíhá příprava nástupce na předání firmy nebo co vše je nutné zahrnout do plánu nástupnictví pro úspěšný přechod podniku z jedné generace na druhou.

Pohled odborníka a know-how z praxe s movitými rodinami nabídne Vladimír Fichtner, CEO ve společnosti Fichtner Wealth Managers, která je partnerem tematického bloku. Vladimír nabyl zkušeností např. svým působením v PPF po boku Petra Kellnera nebo jako ředitel společnosti Pioneer Investment. Dnes se svou poradenskou společností pomáhá movitým jedincům a rodinám se správou majetku, investičním portfoliem nebo předáváním aktiv.

Závěrečný networking s VIP hostem

Řečníci tematického bloku na jeho konci vystoupí společně v závěrečné panelové diskuzi, která bude probíhat v interakci s účastníky. Publikum tak získá možnost se doptat na další aspekty nástupnictví. „Bonusem je náš VP host, který se připojí k panelové diskuzi. Jenny duPont je americkou právničkou a specializuje se mimo jiné na mezigenerační předávání majetku a nástupnictví v rodinných firmách v USA,“ prozradil Pavel Kolář, jednatel společnosti Wealth Magazín.

Jenny duPont je také členkou jedné z amerických movitých rodin a jako právní zástupce ve společnosti Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP zastupuje také např. „vlky z Wall Street“. Zároveň poskytuje poradenství americkým rodinným firmám a Family Office. Už víte, na co se budete chtít Jenny zeptat?

Networking jako bonus

Účastníci budou mít možnost si řečníky nejen poslechnout, ale i se s nimi setkat a soukromě pobavit o aktuálních výzvách při předávání majetku i v otázkách nástupnictví. Konference Private Family Wealth nabízí prostor pro networking jak během několika přestávek, oběda, tak i v rámci neformální večerní části.

O konferenci Private Family Wealth

Mezinárodní konference Private Family Wealth navazuje na úspěšné tři ročníky konference Trust & Wealth Management o správě a plánování bohatství. Pořadatelem konference je Wealth Magazín. Konference nabídne unikátní témata, řečníky a jedinečnou příležitost pro networking s českými i zahraničními osobnostmi v oboru. Konference se koná 6. října 2022 v pražském hotelu Grandior Hotel Prague. Konference má tři samostatné tematické panely:

1. Mezinárodní pohled na vývoj Wealth Managementu jako konceptu s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka

2. Filantropie jako přirozená součást rodinné majetkové strategie

3. Vlastnické a manažerské nástupnictví z pohledu nastupující generace

Tři kontinenty a čtyři pohledy na plánování bohatství. Světové špičky na správu majetku vystoupí v Praze Money Tři kontinenty, čtyři politické systémy, čtyři měny a čtyři pohledy na správu bohatství. To svým účastníkům nabídne konference Private Family Wealth, která se koná 6. října 2022 v pražském hotelu Grandior Prague. Newstream je mediálním partnerem akce. nst Přečíst článek