Podcast dobré společnosti: Lidskost vítězí nad honem za mamonem, říkají zakladatelky nadace Be Charity

Ve třetím ze série rozhovorů, které představují hlavní tváře konference Good Company Circle (GCC), přivítala projektová šéfka Newstreamu Katarína Krajčovičová zakladatelky nadačního fondu Be Charity Báru Nesvatbovou a Pavlínu Saudkovou.

Reklama

Nadační fond Be Charity založily Bára Nesvatbová a Pavlína Saudková v létě roku 2015. Posláním fondu je podpora dlouhodobě nemocných či jinak znevýhodněných osob a jejich rodinných příslušníků, kteří se o ně starají. Nadační fond pomáhá formou příspěvků na léčbu, rehabilitaci, na koupi zdravotnických pomůcek a materiálu. „Chceme znát příběh každého žadatele a pomáhat s konkrétními osudy. Mezi zásady patří přímý kontakt s žadatelem a rozdělení 100 procent získaných finančních prostředků. Chceme v Česku změnit vnímání slova filantropie,“ uvádějí zakladatelky.

Pro fungování potřebuje nadační fond Be Charity spolupracovat s byznysovými korporacemi i státní správou. „Je nejvyšší čas, aby se všechny tři složky začaly brát jako rovnocenní partneři. Aby ten nezis kpřestal být jen tím, co škemrá. Všechno je o komunikaci a už jsme dozráli do bodu, kdy to partneři začínají brát,“ říká k situaci Pavlína Saudková.

video Podcast dobré společnosti: Legislativa je brutální a žene nás do finanční nejistoty, říká šéf neziskovky Život 90 Filantropie Další ze série rozhovorů, které představují hlavní tváře konference Good Company Circle (GCC), přivítala projektová šéfka Newstreamu Katarína Krajčovičová šéfa organizace Život 90 Jaroslava Reichl Lormana. Kongres Good Company Circle, který proběhne 10. října, je největší akcí na téma sociální udržitelnosti a filantropie v České republice. nos Přečíst článek

Spolupráce neziskového sektoru a byznysu se v poslední době zlepšila i dle Báry Nesvatbové, která připomíná, že se společnost generačně obměňuje a vnímání pomoci druhým je intenzivnější než dříve. „Také jsme se v tomto směru poučili od vyspělého světa, kde je taková spolupráce naprosto běžná,“ říká druhá ze zakladatelek. „Dá se říct, že lidskost již i v České republice postupně vítězínad honem za mamonem, ale zatím pomalu,“ shrnuje situaci spolupráce s byznysem.

Reklama

Podcast dobré společnosti nabídne sérii rozhovorů, jež poskytnou pohled neziskových organizací na spolupráci s byznysovým sektorem a státní správou. Byznysový portál Newstream je hlavním mediálním partnerem konference Good Company Circle i výstavy se stejným názvem, která se uskutečnila letos v únoru ve Štrasburku v Evropském parlamentu pod záštitou bývalé europoslankyně Radky Maxové. V současné době probíhá i hlasování o nejlepší projekt spolupráce mezi neziskovým sektorem a byznysem.

Konference Good Company Circle, která je největší akcí na téma sociální udržitelnosti a filantropie v České republice, se uskuteční 10. října. Jejím záměrem je tvorba prostoru k setkání zástupců neziskového sektoru, byznysu a státní správy, kde se rodí nové spolupráce.

video Podcast dobré společnosti: Základem úspěšné spolupráce je důvěra, říká Lenka Šťastná Filantropie V prvním ze série rozhovorů, které představují hlavní tváře konference Good Company Circle (GCC), přivítala projektová šéfka Newstreamu Katarína Krajčovičová ředitelku ženské organizace BPWCR Lenku Šťastnou a Helenu Dreiseitlovou, projektovou manažerku Equal Pay Day. nos Přečíst článek