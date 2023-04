Vynález z doby ropné krize? Omyl, první solární elektrárna se zrodila před 110 lety v egyptské poušti

Příklon k obnovitelným zdrojům energií je jedním z hlavních trendů posledních několika desítek let. Cíl je jasný. Zmírnit globální oteplování a klimatické změny způsobené spalováním fosilních paliv. První solární elektrárna na světě je ale mnohem staršího data. Před 110 lety ji postavil v egyptském Maadi americký vynálezce Frank Shuman, od jehož úmrtí 28. dubna uplyne 105 let, připomněl výročí server BBC.

Počátek 20. století byl ve většině světa dobou uhlí a železa. Továrny chrlily dým ze spalovaného uhlí široko daleko. A proto již v této době přišel americký vynálezce Frank Shuman s relativně jednoduchým, ale revolučním plánem – využít k pohonu strojů sluneční teplo. Trvalo však více než století, než se tato technologie spoleně s větrnými elektrárnami rozšířila tak, že letošní rok bude prvním, kdy výroba elektřiny z fosilních paliv klesne, uvedl server BBC.

Technologie, které k tomu pomohly, sice pocházejí z 80. let 20. století, ale příběh Franka Shumana o snaze využít sílu Slunce ukazuje, že semínko bylo zaseto mnohem dříve, dodal server.

Daleko předběhl svou dobu

Cestu k projektu první solární elektrárny Shumanovi otevřely dva jeho patenty – v devadesátých letech 19. století vynalezl metodu zpevňování skla dráty a zdokonalil proces galvanického pokovování. To mu umožnilo opustit práci v kovolitecké továrně ve Filadelfii jeho strýce a na plný úvazek se soustředit na své další vynálezy.

Archivní titulní strana časopisu The Electrical Experimenter z března 2016 věnovaná projektu první solární elektrárny na světě v egyptském Maadi Franka Shumana. zdroj: Public domain, via Wikimedia Commons

Shuman byl dlouho fascinován konceptem využití přírodních sil k výrobě elektřiny. V prvním desetiletí minulého století pracoval na projektu „solárního motoru“. „Shuman si byl dobře vědom všudypřítomného obtěžování uhelným kouřem,“ řekl BBC spisovatel Christopher R. Dougherty, autor Shumanova profilu pro filadelfskou webovou stránku Hidden City. „V propagační literatuře k solárnímu motoru tvrdil, že vedlejším produktem jeho technologie bude to, že ‚vzduch měst bude zdravý a čistý‘. Daleko předběhl svou dobu,“ dodal Dougherty.

Zájem investorů v Egyptě

Zprávy o Shumanových projektech nakonec doputovaly do Egypta, který byl tehdy pod vojenskou okupací Britského impéria. Egypt měl rozlehlá bavlníková pole, ale jejich ruční zavlažování byl pracný proces a používání motorů poháněných uhlím nebylo nákladově efektivní.

V roce 1913 Shuman cestoval do Egypta, aby investorům v Maadi (dnešním předměstí Káhiry) předvedl svou technologii. „Usrkávali šampaňské a svačili sýr a kaviár, kníratí muži v panamských kloboucích a elegantní dámy se slunečníky se procházeli po areálu a žasli nad dlouhými lesklými řadami zrcadel ve tvaru koryta soustřeďujících sluneční světlo na litinové kotle po celé délce každého koryta,“ popsal událost spisovatel Jeremy Shere ve své knize Renewable: The World-Changing Power of Alternative Energy.

Plány zhatila válka a objev levné ropy

„Voda v kotlích zahřátá na více než 93 °C se změnila na nízkotlakou páru, aby poháněla speciálně navržený motor o výkonu 75 koní. A jako magickým kouzlem začal motor pumpovat tisíce galonů vody z Nilu a vypouštět ji do vyprahlé krajiny,“ dodal Shere.

První solární elektrárna na světě od Franka Shumana v egyptském Maadi (dnešní předměstí Káhiry) zbudovaná v roce 1913. zdroj: Alchetron, free social encyklopedia

Shumanův vynález však brzy dostal dvojitou ránu – příchod první světové války a objev levné ropy na Blízkém východě i jinde. „Shumanův design možná nebyl dostatečně propracovaný pro běžné použití a systém byl technicky poněkud složitý. To pravděpodobně zmařilo jeho rozšíření," podotkl Dougherty.

Shuman zemřel v roce 1918 a trvalo více než půl století, než se jeho myšlenky znovu prosadily poté, co šok z ropné krize v roce 1973 ukončil éru levné ropy. O zhruba deset let později byla v kalifornské poušti Mojave odhalena první moderní plnohodnotná solární elektrárna Solar Energy Generating Systems s více než 936 tisíci zrcadly neboli kolektory. Solární energie dostala druhou šanci, kterou už využila.

Americký vynálezce Frank Shuman (1862-1918), který sestavil první funkční solární elektrárnu na světě v egyptském Maadi, dnešním předměstí Káhiry, v roce 1913. zdroj: Public domain, via Wikimedia Commons