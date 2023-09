Vrcholem podzimní aukční sezóny bude Picassův obraz Žena s hodinkami. Za téměř tři miliardy

Aktuálním vrcholem podzimní globální aukční sezóny se stane dražba obrazu Pabla Picassa z roku 1932 s názvem Žena s hodinkami. V aukci síně Sotheby´s by podle odhadů mohla vynést až 120 milionů dolarů (asi 2,74 miliardy korun), čímž by se obraz stal druhým nejdražším proslulého malíře prodaným v aukcích, napsal deník The Wall Street Journal.

Sotheby's získala možnost prodat nezpochybnitelnou hvězdu podzimní aukční sezóny: královsky modrý, zelený a červený portrét mladé milenky Pabla Picassa schoulené v křesle, nazvaný „Žena s hodinkami“, odhadovaný na 120 milionů dolarů.

Portrét z roku 1932 pochází z pozůstalosti newyorské sběratelky Emily Fisher Landauové, která zemřela letos v březnu ve věku 102 let. Prodávaná sbírka o 120 dílech má podle odhadů cenu asi 400 milionů dolarů (asi 9,1 miliardy korun) a zahrnuje díla od věhlasných umělců jako Jaspera Johnse, Edwarda Ruschy či Andyho Warhola.

Aukce bude zkouškou, jak si vede trh

Aukci obrazů ze sbírky budou pozorovatelé trhu bedlivě sledovat, aby zhodnotili globální zájem uchazečů během současného propadu trhu s uměním – a zejména Picassův obraz, nabízený za druhou nejvyšší cenu za jakékoliv jeho dílo, napsal deník The Wall Street Journal.

„Mistrovská díla jsou neuvěřitelně odolná vůči výkyvům trhu," řekla vedoucí globálního výtvarného umění Sotheby's Brooke Lampleyová. Potvrdila, že aukční dům uspěl mezi dalšími aukčními síněmi částečně tím, že se zaručil dědicům Fisher Landauové, že Sotheby´s samotná koupí část sbírky – včetně Picassa a Ženy s hodinkami – pokud se během prodeje 8.-9. listopadu nepřihlásí žádný jiný zájemce.

K překonání Picassova rekordu by se Žena s hodinkami musela prodat za více než 179,4 milionu dolarů zaplacených v roce 2015 za kubistický obraz z roku 1955 Ženy z Alžíru (verze O).

Kubistický obraz Pabla Picassa Alžírské ženy z roku 1955 byl vydražen v roce 2015 za rekordních téměř 180 milionů dolarů (tehdy téměř 4,5 miliardy korun). zdroj: profimedia.cz

Sběratelé mají tendenci platit prémii za Picassova díla z 30. let 20. století, přičemž polovina umělcových Top 10 nejdražších děl pochází z tohoto desetiletí, uvedl WSJ s odkazem na aukční databázi Artnet.

Za vznikem sbírky je krádež šperků

Fisher Landauová, narozená v roce 1920 v New Yorku, koupila dražený Picassův obraz se svým prvním manželem, realitním developerem Martinem Fisherem v roce 1968, když teprve začínala sbírat umění. Následující rok se ozbrojení lupiči převlečení za opraváře vloupali do jejich bytu v Upper East Side a ukradli její šperky z jejího trezoru. Výplatu z pojištění se rozhodla utratit za umění.

„Nikdy potom nekoupila drahé šperky,“ řekla její dcera Candia Fisherová, rovněž sběratelka. „Upozorňovala na ženy, které nosí velké šperky na galavečerech, a říkala: 'Přemýšlej o umění, které by si místo toho mohli koupit´,“ dodala.