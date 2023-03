Vodáci, zbystřete. Za plavbu pod mírným vlivem alkoholu už vám nehrozí pokuta

Vodáci za plavbu pod mírným vlivem alkoholu nebudou pokutováni, změnu zavádí novela zákona o vnitrozemské plavbě, která dneškem nabývá účinnosti. Zrušení pokuty nezbavuje vodáky odpovědnosti za případné škody a za jejich jednání. Novela také zavádí do zákona pravidla nových evropských směrnic nebo zřizuje nové lodní kvalifikace.

Novela počítá s tolerancí půl promile alkoholu pro vůdce malých bezmotorových plavidel pro vymezené úseky vodních cest, kde nehrozí velký provoz. To odpovídá přibližně dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům. Kritici novely si stěžovali na to, že zrušení nulové tolerance k alkoholu u vodáků může vést do budoucna k podobnému opatření i na suchozemských cestách.

Novela také o rok posouvá lhůtu pro výměnu již propadlých průkazů pro vůdce malých plavidel. Týká se to dokladů vydaných do konce roku 2014. Státní plavební správa také podle dalšího přijatého návrhu nebude muset vyšetřovat nehody malých plavidel bez vlastního pohonu, tedy kánoí a raftů.

Soulad s evropskými směrnicemi

Vláda chtěla novelou především zavést do zákona pravidla nových evropských směrnic. Ve vnitrozemské plavbě novela zavádí dvě nové kvalifikované profese, a to odborník na přepravu cestujících a odborník na zkapalněný zemní plyn. Oba druhy odborníků budou muset mít oprávnění. Státní plavební správa povede informační systém, v němž budou evidovaní.

Novela také upravuje především harmonizované a vnitrostátní požadavky na minimální věk a odbornou i zdravotní způsobilost osob k vedení a obsluze plavidel. Některá dosavadní pravidla novela převádí z vyhlášek přímo do zákona.