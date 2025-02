VIP Eva Talks: Český fotbal jde nahoru, říká Vladimír Šmicer

Moderátorka Eva Čerešňáková si do studia newstream.tv zve zajímavé hosty, kteří mají co říct k aktuálnímu dění ve svém oboru. Tentokrát pozvání přijal bývalý fotbalista a podnikatel Vladimír Šmicer.

Reklama

Po ukončení své bohaté fotbalové kariéry se Vladimír Šmicer pustil do podnikání. Již v roce 2001, během svého působení v Anglii, začal investovat do hotelů. V Mariánských Lázních vlastní tři hotely, které pronajímá provozovatelům. Kromě toho je spoluvlastníkem hotelu v pražském Tančícím domě, kde se aktivně podílí na jeho správě spolu s dalšími partnery.

VIP Eva Talks s Vladimírem Šmicerem Nevstream

Kromě hotelnictví se Šmicer angažuje v několika dalších společnostech. V současnosti se věnuje podpoře různých projektů a aktivit, které považuje za smysluplné. I po skončení aktivní sportovní kariéry zůstává aktivní v oblasti sportu a podnikání. „Český fotbal jde v současné době nahoru. V lize jsou atraktivní týmy, kterým se daří i na evropské úrovni,“ hodnotí svůj sport Šmicer.

video DJ Lucca: Dokud mě chtějí, budu hrát. Třeba až do důchodu Enjoy Moderátorka VIP Eva Talks Eva Čerešňáková si pravidelně zve do studia zajímavé hosty. Tentokrát pozvání přijala DJ Lucca, která se elektronické hudbě úspěšně věnuje přes dvacet let. Michal Nosek Přečíst článek

V hvězdné fotbalové reprezentaci působil na přelomu tisíciletí jako fotbalový záložník a útočník. Na klubové úrovni se prosadil v SK Slavia Praha, RC Lens a Liverpool FC. S profesionálním fotbalem začínal v roce 1992 ve Slavii Praha, kde získal ligový titul v roce 1996. Po úspěchu na mistrovství Evropy v roce 1996 přestoupil do francouzského RC Lens, se kterým vyhrál francouzskou ligu. V roce 1999 přestoupil do anglického Liverpool FC, kde dosáhl vrcholu své kariéry vítězstvím v Lize mistrů UEFA v roce 2005. Svou hráčskou kariéru ukončil v roce 2009 opět ve Slavii Praha.

Reklama

U fotbalu v různých rolích po konci aktivní kariéry zůstal, včetně funkce manažera české fotbalové reprezentace. Jeho manželka Pavlína je dcerou bývalého fotbalisty Ladislava Vízka; spolu mají dvě děti, dceru Natálii a syna Jiřího. Kromě fotbalu se věnuje podnikatelským aktivitám a působí jako fotbalový komentátor.

Čemu se aktuálně věnuje?

Jak vzpomíná na svou kariéru?

Kam se rozvíjejí jeho byznysové aktivity?

Více se dozvíte se v aktuálním díle pořadu Evy Čerešňákové VIP Eva Talks na Newstream TV. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ho najdete také na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.