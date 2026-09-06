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newstream.cz Enjoy Září bude patřit pivu. Pivovary lákají na speciály, festivaly i výpravy do podzemí

Září bude patřit pivu. Pivovary lákají na speciály, festivaly i výpravy do podzemí

Září bude tradičně patřit pivu
Newstream
Michal Nosek
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Do 14. ročníku Dnů českého piva se v září zapojí přes 15 pivovarů se speciály, koncerty i exkurzemi do provozů i historického podzemí. Akce má podpořit čepované pivo, jehož spotřeba klesá, a připomenout, že pivovarnictví živí desetitisíce lidí.

České a moravské pivovary se v září znovu pokusí přivést hosty k výčepům. Do čtrnáctého ročníku Dnů českého piva se zapojí více než patnáct výrobců, kteří nabídnou sezonní speciály, koncerty, gastronomické akce i prohlídky běžně nepřístupných prostor. Letošní ročník zdůrazní především čepované pivo, jehož spotřeba dlouhodobě klesá.

Září se v Česku opět promění v měsíc piva. Pivovary napříč republikou připravily speciální várky, slavnosti, koncerty i exkurze do provozů a historického podzemí. 14. ročník Dnů českého piva se stejně jako loni protáhne na celý měsíc a připomene odkaz svatého Václava, patrona českého piva.

Úroda chmele byla loni rekordní

České pivo svírá sucho i slábnoucí žízeň. Chmele a ječmene bude méně než loni

Zprávy z firem

České pivovarnictví čeká nejistý podzim. Pěstitelé chmele předběžně očekávají podprůměrnou úrodu a sklizeň jarního ječmene má podle aktuálního odhadu meziročně propadnout téměř o čtvrtinu. O skutečném dopadu na pivovary však rozhodne především kvalita surovin. Obor zároveň čelí opačnému problému. Češi pijí stále méně piva, a sladovnám proto klesá odbyt.

Michal Nosek

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Za projektem stojí Český svaz pivovarů a sladoven, podle něhož se letos zapojí více než 15 pivovarů. Akce má připomenout nejen kulturní význam piva, ale také ekonomickou váhu celého odvětví a jeho propojení s tuzemským zemědělstvím, gastronomií, dopravou a dalšími službami.

Pivovarnictví podle svazu vytváří pracovní příležitosti pro více než 60 tisíc lidí. Dalších více než 160 tisíc pracovníků zaměstnává pohostinství, které má zvláštní význam v regionech s omezenější nabídkou pracovních a podnikatelských příležitostí.

České pivo stojí především na domácích surovinách

Tuzemský pivní trh zůstává výrazně lokální. Přibližně 98 procent piva vypitého v Česku pochází z domácí produkce. Samotné pivovary zároveň nakupují více než 90 procent surovin a služeb od českých dodavatelů. Peníze utracené za pivo tak ve velké míře zůstávají v domácí ekonomice – u pěstitelů chmele a obilí, výrobců obalů, dopravců, restaurací i dalších navazujících profesí.

„Jako pivovarníci si vážíme každého českého výčepu. Pivo má kromě skvělé chuti i důležitý společenský rozměr. Jeho nedílnou součástí je zážitek ze setkání s rodinou nebo přáteli v hospodě, restauraci nebo přímo v pivovaru, kde se navíc můžete podívat, jak pivo vzniká, a třeba ochutnat něco nového,“ říká výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Tomáš Slunečko.

Jordan Velinov, předák chmelové brigády

REPORTÁŽ: Bahno, vítr a nábytek z hotelu Thermal. Na chmelnicích se již nyní rozhoduje o letní úrodě

Zprávy z firem

Na chmelnici v Oboře u Loun fouká studený vítr, půda se po dešti lepí na boty a brigádníci se hodiny ohýbají k mladým výhonům. Právě teď, v několika jarních týdnech, se rozhoduje o tom, jaká bude srpnová sklizeň. Na Farmě Loužek již tradičně pomáhá parta z Bulharska, zatímco pěstitel sleduje přes mobilní aplikaci půdní vláhu, srážky i teplotu. Chmel roste rychlostí až dvacet centimetrů denně a nečeká na lepší počasí.

Michal Nosek

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Právě hospody a restaurace se však dlouhodobě potýkají s ústupem čepovaného piva. Proměňuje se životní styl i způsob, jakým lidé tráví volný čas, a část spotřeby se přesunula z gastronomických podniků do domácností. Letošní Dny českého piva se proto zaměří především na podporu čepovaného piva a tradiční hospodské kultury.

„Nabídka našich pivovarů je obrovsky pestrá a nemyslím tím jen různé pivní styly. I klasický světlý ležák, na který jsme v Česku velmi hrdí, vás může překvapit. Právě na čepu a s přáteli si ho vychutnáte nejlépe,“ dodává Slunečko.

Od svatováclavských ležáků po výraznou IPA

Pivovary pro zářijové oslavy uvařily řadu limitovaných a sezonních piv. Pivovary Lobkowicz nabídnou tradiční Svatováclavský světlý ležák s vyváženou hořkostí a čistou sladovou chutí. Rakovnický pivovar Bakalář připravil Svatováclavský speciál, který byl za studena chmelený čerstvým žateckým chmelem z letošní sklizně.

Pivovar Svijany vsadil na silné jantarové pivo DUX z ručně vyráběných sladů a tradičních českých odrůd chmele vypěstovaných v Polepských blatech. Ochutnat jej bude možné mimo jiné 28. září na jubilejním desátém ročníku Svatováclavských slavností na zámku Svijany.

Budějovický Budvar vrací do hospod oblíbený nefiltrovaný ležák Budvar 33, jehož chuť má připomínat pivo čerstvě načepované přímo v ležáckém sklepě. Měšťanský pivovar v Poličce připravil třináctistupňové světlé silné pivo František Bittner a Pivovar Tišnov oslaví deset let od uvaření první várky Narozeninovou jedenáctkou. Základem speciálu je světlý ležák Tišnovanka 11, za studena chmelený moderní českou odrůdou Saturn.

Milovníky výraznějších chutí chce oslovit Plzeňský Prazdroj. V rámci programu Speciály z Prazdroje uvede BitterWave typu West Coast IPA s chmelovým aromatem citrusů a tropického ovoce a lehkým kokosovým dozvukem. Pivo bude dostupné ve vybraných hospodách.

Akciový pivovar Libertas v Úvalech představí během každého zářijového víkendu jiný speciál a nabídku doplní food trucky s pivní gastronomií. Dne 19. září navíc oslaví sedmé narozeniny.

Novinku chystá také smíchovský Staropramen. Světlý ležák Mustang 10 má spojovat plnější chuť a hořkost českého ležáku s lehkostí a osvěžujícím charakterem desítky. Postupně se objeví ve vybraných restauracích i sportovních a kulturních areálech.

Pivovary otevírají brány

Dny českého piva nebudou jen přehlídkou nových várek. Řada výrobců spojí ochutnávky s koncerty, gastronomií a návštěvou míst, kam se veřejnost běžně nedostane.

Už 12. září se v Českých Budějovicích uskuteční Slavnosti pivovaru Samson. Na pivovarském dvoře se bude čepovat speciální nefiltrovaný ležák, program doplní živá hudba a občerstvení. Vstup bude zdarma.

Ve stejný den bude Černokostelecký pivovar hostit již 23. Vykulení. Akce spojí širokou nabídku piv a jídla s koncerty a prohlídkami zaměřenými na historii a technické unikáty pivovarnictví. O týden později se pivovar připojí k projektu Porta Aperta a otevře návštěvníkům minipivovar i Národní muzeum pivovarnictví.

Do Prazdroje dovezli obří nádobu pro máčení ječmene s výškou přes čtyři metry

Prazdroj má novou obří nádobu na máčení ječmene. Ročně má ušetřit vodu odpovídající 17 olympijským bazénům

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Do Plzeňského Prazdroje v noci dorazil kus pivovarské budoucnosti: obří nerezová nádoba na máčení ječmene, která se stane součástí nové máčírny za téměř čtvrt miliardy korun. Prazdroj díky ní zvýší kapacitu sladovny, ušetří vodu a posílí to, na čem si dlouhodobě zakládá – kontrolu nad pivem od zrna až po půllitr.

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Na nádvoří plzeňského pivovaru se 19. září uskuteční tradiční Gambrinus Rock Fest s vystoupeními rockových kapel, soutěžemi a doprovodným programem. Ve stejný den pozve pivovar ve Velkých Popovicích na Chmelobraní s Kozlem. Během speciálních prohlídek zpřístupní malou chmelnici, představí návštěvníkům cestu základní pivovarské suroviny a nabídne také školu čepování.

Nevšední zážitek připraví Plzeňské historické podzemí. Od 25. do 27. září se zájemci vydají pouze za svitu baterek do labyrintu chodeb, sklepů a studní, včetně části, která zůstává při běžných prohlídkách uzavřená. Pivovarské muzeum v Plzni zase vystaví nově objevené exponáty, například klíče od pivovaru ve Velkých Popovicích, 100 let staré štočky používané k výrobě etiket Prazdroje nebo exportní kartony piva Radegast.

Do skutečné výroby mohou zájemci nahlédnout také v Rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Prohlídka vede přes varnu, sladové půdy a ležácké sklepy a končí degustací ve Sládkově sále. Termín je nutné předem rezervovat.

O hosty se bude soutěžit i v Brně

V Brně se k oslavám připojí Starobrno. Návštěvníci pivovarské exkurze mohou vyplnit kvíz a zapojit se do soutěže o roční zásobu piva a značkové předměty. Vybrané hospody a restaurace budou po celý měsíc pořádat večery Štatl Night s hudbou, speciálními nabídkami jídel nebo zvýhodněnými cenami piva. Největší z nich proběhne 11. září v restauraci Zlatá loď na náměstí Svobody.

Na jižní Moravě se zapojí také Pivovar Myjavka. V neděli 27. září uspořádá v Kloboukách u Brna Den českého piva s živou hudbou, grilovaným občerstvením a nabídkou vlastních piv. Poličský pivovar zase pozve návštěvníky 16. září na ochutnávku, exkurzi do výroby a hudební program.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Adam Matuška

Pivovarník Matuška: Hospoda se mění. Méně štamgastů, víc atmosféry a kvalitního piva

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Petra Nehasilová

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Je to začátek války, komentoval Lavrov německá obvinění z útoku v Lipsku

Sergej Lavrov
ČTK
ČTK
ČTK
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Obvinění ze strany západních zemí, že se Moskva podílela na dronovém incidentu v Lipsku, jsou v podstatě začátkem skutečné války, prohlásil podle agentury Interfax ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Německá vláda srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipsko/Halle přičítá Rusku, které to popírá. Zaměstnanec letiště poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov objevil 4. srpna dron s výbušninou, ale s nefunkční roznětkou.

"Našli nějaký dron. Tvrdili, že se jednalo o ruský dron, ale nikdo se to neobtěžoval vyšetřit. To je v podstatě začátek skutečné války," řekl Lavrov v rozhovoru s ruskými médii.

Německo v reakci na letištní incident rozhodlo mimo jiné o uzavření ruského generálního konzulátu v Bonnu a vypovězení smlouvy kulturnímu institutu Ruský dům v Berlíně. Podle kritiků totiž dlouho nesloužil umělcům, ale špionům.

Berlín viní Moskvu z útoku dronem na letiště v Lipsku. Zavírá ruský konzulát

Politika

Německo obvinilo Rusko ze srpnového hybridního útoku na letiště Lipsko/Halle, kde byl poblíž ukrajinského nákladního letadla nalezen dron s výbušninou. Berlín v reakci uzavře ruský konzulát v Bonnu i Ruský dům v Berlíně a chystá další opatření. NATO a Evropská komise vyjádřily Německu podporu, Moskva slibuje odpověď.

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Lavrov v rozhovoru na tyto kroky reagoval. "Pamatuji si, že před začátkem druhé světové války, nebo spíše velké vlastenecké války, Němci rovněž zavírali své diplomatické mise," prohlásil šéf ruské diplomacie. Lavrov už dříve oznámil, že Moskva na opatření Berlína hodlá odpovědět uzavřením Goetheho institutů v Rusku.

Německé úřady útok v Lipsku označují za součást ruských hybridních operací. Útok podle německého ministerstva vnitra provedli naverbovaní agenti najatí ruskými státními orgány.

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Konec závislosti na Muskovi. Evropa má vlastní soukromou raketu na oběžné dráze

Německá společnost Isar Aerospace a její raketa Spectrum
ČTK
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Německý startup Isar Aerospace v sobotu vypustil svou první raketu do vesmíru ze základny v arktickém Norsku a přiblížil tak Evropu k tomu, aby satelitní starty nabízela z vlastního území.

Bezosádková raketa Spectrum byla prvním komerčním letem, který z kontinentální Evropy dosáhl oběžné dráhy — o podíl na rostoucím trhu vesmírných misí přitom stojí hned několik evropských zemí. „Jsme na oběžné dráze! A právě jsme napsali evropskou historii," napsala firma Isar na sociální síti X. Podle norské ministryně průmyslu a obchodu Cecilie Myrseth šlo o průlom pro evropský startovací průmysl, který kontinentu zajistí lepší přístup do vesmíru.

„Fakt, že teď dokážeme vypouštět satelity z Andøyi, posiluje norskou i evropskou bezpečnost v turbulentní době, ve které žijeme," uvedla Myrseth.

Evropa hledá autonomii

Německý kancléř Friedrich Merz navštívil startovací základnu Isaru v březnu, což podtrhuje snahu Evropy o větší samostatnost v době, kdy se globální řád, jehož dřívějším garantem byly Spojené státy, se za amerického prezidenta Donalda Trumpa proměňuje. Bezosádková raketa Spectrum, určená pro malé a středně velké náklady, odstartovala z arktického kosmodromu Andøya a podle Isaru s sebou nesla pět malých satelitů a jeden technologický experiment prováděný přímo za letu. Šlo o druhý start firmy — přišel 18 měsíců poté, co první raketa společnosti krátce po startu ze stejné základny spadla do moře a v ohnivém výbuchu explodovala. Nikdo tehdy nebyl zraněn.

Firma přesto březnový start v roce 2025 označila za úspěch, protože jejím vývojářům přinesl velké množství dat. Sobotní let měl podle bavorské firmy sloužit „jako kvalifikační mise vozidla i jako jeho první let s užitečným nákladem". Mezi globální hráče na trhu satelitních startů patří společnost SpaceX Elona Muska, která startuje ze Spojených států, a francouzská ArianeGroup — společný podnik Airbusu a Safranu, jenž využívá kosmodrom v jihoamerické Francouzské Guyaně.

SpaceX, firma pokrývající rakety, satelity i umělou inteligenci, v červnu vstoupila na burzu Nasdaq v rekordní primární veřejné nabídce akcií. Nejbližšími konkurenty norské základny jsou švédský kosmodrom Esrange a britský SaxaVord na skotských Shetlandských ostrovech — všechny tři projekty mají Evropě zajistit větší samostatnost ve vesmírných letech.

Isar minulý týden oznámil, že od Evropské kosmické agentury získal přibližně 200 milionů eur (asi 232 milionů dolarů) na financování vývoje nových raket a rozšíření testovací a startovací infrastruktury. Německá firma zároveň buduje druhou startovací základnu v Kanadě.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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