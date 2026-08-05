Prazdroj má novou obří nádobu na máčení ječmene. Ročně má ušetřit vodu odpovídající 17 olympijským bazénům
Do Plzeňského Prazdroje v noci dorazil kus pivovarské budoucnosti: obří nerezová nádoba na máčení ječmene, která se stane součástí nové máčírny za téměř čtvrt miliardy korun. Prazdroj díky ní zvýší kapacitu sladovny, ušetří vodu a posílí to, na čem si dlouhodobě zakládá – kontrolu nad pivem od zrna až po půllitr.
Do Plzeňského Prazdroje v noci dorazil patnáctitunový obr. Dva tahače přivezly do pivovaru nerezový náduvník, tedy nádobu na máčení ječmene, která má průměr 5,7 metru a výšku přes čtyři metry. Do Plzně přijela rozdělená na dvě poloviny. Jeřáb je spustí do pláště nové máčírny a tam se svaří dohromady.
Podobných nádob bude v novém provozu osm. Právě ony vytvoří základ máčírny ječmene, kterou Prazdroj postaví vedle sladovny téměř za čtvrt miliardy korun. Hotová má být do roka.
Snížení spotřeby vody
Investice má zvýšit kapacitu máčírny zhruba o 15 procent a zároveň výrazně snížit spotřebu vody. Každý z osmi kónických náduvníků pojme téměř 63 tun suchého ječmene. Součástí nové technologie bude také moderní pračka zrn, která podle pivovaru ušetří asi 500 litrů vody na tunu ječmene.
Při loňské produkci plzeňské sladovny by to znamenalo úsporu téměř 44 tisíc metrů krychlových vody. To odpovídá více než 17 olympijským bazénům.
„Šnekové zařízení, v němž protisměrně proudí voda a ječmen, zrno důkladně vyčistí a zbaví ho látek zpomalujících klíčení. Šnek nahradí první máčení ječmene, které dosud používáme, což výrazně sníží spotřebu vody,“ řekl vedoucí plzeňské sladovny Michal Šneberger.
Sedmihodinová cesta
Náduvníky vznikají v Olomouci, kde je vyrábí česká rodinná firma Project Malt. Kvůli rozměrům se musí vozit v noci. Cesta do Plzně trvala sedm hodin a transport zabral oba pruhy dálnice. Doprovod musel po trase odstraňovat značky na kruhových objezdech a ostrůvcích, průjezd zajišťovala také policie.
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Nové nerezové nádoby začnou technici instalovat v říjnu. Nahradí současné železné náduvníky staré 40 let. Jde o první krok k postupné modernizaci plzeňské sladovny z roku 1988. Další etapou má být nákup nového zařízení na sušení naklíčeného ječmene.
Máčení je první fází výroby sladu. Zrno se při něm zalévá vodou, aby se zvýšila jeho vlhkost a mohly se nastartovat enzymatické reakce. Teprve poté následuje klíčení a sušení, tedy hvozdění.
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Prazdroj patří k málu tuzemských pivovarů, které mají vlastní sladovny. Provozuje je v Plzni a v nošovickém Radegastu. Podle mluvčího Zdeňka Kováře je jako jediný schopen pokrýt vlastním sladem celou svou produkci piva. „To nám umožňuje udržet si dokonalou kontrolu nad kvalitou piva od začátku. Dokážeme připravit slad přesně na příslušný styl piva,“ uvedl Šneberger.
Obě sladovny Prazdroje loni vyrobily historicky nejvíce sladu, celkem 124 tisíc tun. Na celkové produkci sladu v Česku se podílejí zhruba čtvrtinou.
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