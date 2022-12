Věřitelé povozce kin Cineworldu zvažují prodej divize Cinema City. Kvůli bankrotu

Věřitelé britského provozovatele kin Cineworld Group zvažují prodej jeho východoevropské divize Cinema City, která působí rovněž v České republice. Informovala o tom agentura Bloomberg. Cineworld v září požádal ve Spojených státech o bankrotovou ochranu před věřiteli.

Zdroje uvedly, že případný prodej by kromě Cinema City zahrnoval rovněž řetězce Yes Planet a Rav-Chen působící v Izraeli. Upozornily nicméně, že zatím není jisté, zda se opravdu uskuteční. Věřitelé by za tato aktiva mohli požadovat až miliardu dolarů (zhruba 23 miliard korun), napsala agentura Bloomberg.

Cinema City v České republice podle svých internetových stránek provozuje 12 multiplexů a jeden megaplex v sedmi městech, a to v Praze, Brně, Liberci, Pardubicích, Plzní, Ústí nad Labem a v Ostravě.

