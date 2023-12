Vánoce na nejslavnější třídě světa. Prohlédněte si Pátou Avenue ve vánočním hávu

Jedna z nejslavnějších ulic světa, Pátá Avenue na newyorském Manhattanu, se vždy už pár týdnů před Vánoci zahalí do mnoha barev a světel. Newyorčanům i návštěvníkům z celého světa se tu každoročně nabízí nezapomenutelná světelná show i pitoreskní výjevy ve výkladních skříních luxusních obchodních domů a módních značek. Přinášíme vám alespoň malou ochutnávku atmosféry ve fotogalerii z letošního vánočního New Yorku.

Slavné Rockefeller Center na newyorském Manhattanu je už tradičním záběrem mnoha amerických vánočních filmů. Být proto o svátcích v New Yorku a nezajít si prohlédnout největší vánoční strom, který stojí právě zde, by byla velká škoda. Je plný světel a na jeho vrcholku září ohromná hvězda ze sklářské dílny Swarovski. Dalším místem, které tu nelze o Vánocích opomenout, je pak nepochybně jedna z nejslavnějších ulic světa – Pátá Avenue.

Prohlédněte si fotogalerii z vánočního New Yorku

Například luxusní obchodní dům Saks Fifth Avenue tu letos rozzářilo obří kolo v podobě světelného orloje. Každých pár minut se zde mění barvy i světelné efekty, které sledují s nadšením davy Newyorčanů i zahraničních návštěvníků, kteří sem přijeli zakusit vánoční atmosféru slavného města. Po Páté Avenue visí pestrobarevné svítící hvězdy a luxusní obchodní domy se předhánějí o to, který bude mít nejoriginálnější vánoční výzdobu ve výkladních skříních.

Letošním horkým favoritem na vítězství v pozoruhodné vánoční výzdobě jsou asi ty s miniaturními dobovými výjevy z New Yorku, které zdobí obchodní dům Saks Fifth Avenue. Můžete tam zahlédnout scenérii od Brooklynského mostu, policejní ředitelství i jednotlivé obchodní domy z Páté Avenue s těmi nejmenšími detaily včetně zmiňované světelné show s obřím kolem.

