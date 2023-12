FOTOGALERIE: V ruinách našli cenné krovy, původní výmalby i renesanční stropy

Než se pustili do jeho rekonstrukce, byl 500 let starý dům v centru Krumlova doslova ruinou.

Láska na prví pohled, asi tak by se dal popsat vztah Petry Hanákové a Radka Techlovského k domu v Masné ulici v Českém Krumlově. Dům byl po povodních staticky narušený, nebyl napojený na kanalizaci a střecha byla v havarijním stavu. Správně ale tušili, že zanedbanost znamená i původní podlahy, dlažby a výmalby. Už samotný krov se ukázal mnohem cennější, než kdokoliv tušil.

„Neměli jsme romantickou představu, že to bude snadné. I tak jsme ale postupně zjišťovali, že vzít si na starost i maličkou památku hraničí s šílenstvím,“ dodávají investoři.

Rekonstrukci zadali architektům ze studia ORA.

„Hned od začátku nám učaroval přístup investorů ke svému domu. Známe velmi dobře, když se zamilujete do starého domu a sžijete se s ním. Také s ním zápasíte a zjišťujete, co by mu bylo milé,“ popisují architekti.

Dle zadání řešili adaptaci prvního patra domu pro bydlení, v průběhu návrhu pro ubytování.

