Nápad na hollywoodská cla Trumpovi nakukal otec Angeliny Jolie

Jon Voight je hollywoodský veterán, který má na kontě desítky velkých rolí. V poslední době hraje hlavně padouchy - nedávno exceloval v roli starého rádobymafiána Mickeyho Donovana. Dlouhodobě hlasitě podporuje Donalda Tumpa. Možná proto si jej prezident váží a udělil mu dokonce státní cenu. Teď herec promluvil i do politiky.

Angelina Jolie je narozdíl od svého otce Jona Voighta symbolem anti-trumpovské politiky. Léta se jako vyslankyně OSN prala za práva uprchlíků v konfliktech po celém světě, pomáhá slabým a marginalizovaným. To její otec je zarytý Trumpovec, podporoval prezidenta již v první volbě, a prezident mu za to naslouchá. Teď vyšlo najevo, že Trump přišel s myšlenkou na ochranná cla pro americký filmový průmysl právě po setkání s hercem a jeho manažerem Stevenem Paulem, které se podle médií uskutečnilo během víkendu v prezidentově sídle v Mar-a-Lago. Voight je díky dlouhodobé podpoře Trumpa a pravicovým názorům považován za neformálního vyslance Hollywoodu v Bílém Domě.

Krátce po této schůzce prezident oznámil, že pověřil ministerstvo obchodu, aby „okamžitě zahájilo proces zavedení stoprocentního cla na všechny filmy vstupující do naší země, které jsou produkovány v zahraničí“.

Trump sice neuvedl, jak by tato cla měla být prakticky uplatněna, jeho oznámení na platformě Truth Social však vyvolalo paniku a zmatek mezi hollywoodskými studii a streamovacími službami. Obavy z možných cel dokonce srazily akcie Walt Disney a Netflixu.

Trump i Bílý dům po kritice z mnoha stran rétoriku zmírnili s tím, že o zavedení cel není definitivně rozhodnuto. „Nechci tomuto odvětví ublížit, chci mu pomoci. Sejdeme se s lidmi z oboru. Chci se ujistit, že s tím budou spokojeni, protože nám jde především o pracovní místa,“ uvedl pak Trump.

Make Hollywood Great Again

Šestaosmdesátiletý Voight se k tezím, co zazněly na schůzce, veřejně přihlásil. „Těšíme se na spolupráci s administrativou, odbory, studii a streamovacími platformami, abychom pomohli vytvořit plán pro udržení zdravého filmového průmyslu a návrat větší části produkce zpět do Ameriky. Vytvořením vhodného prostředí prostřednictvím chytrých pobídek, aktualizovaných politik a tolik potřebné podpory můžeme zajistit, aby se americkým produkčním společnostem dařilo, pracovní místa zůstala doma a Hollywood znovu vedl svět v kreativitě a inovacích,“ uvedl herec v prohlášení. Voight potvrdil, že on a jeho manažer Steven Paul předložili Trumpovi komplexní plán na to, jaké změny je třeba provést pro zvýšení domácí filmové produkce.

Plán zahrnuje: federální daňové pobídky, významné změny několika daňových zákonů, uzavírání koprodukčních smluv se zahraničními státy a infrastrukturní dotace pro provozovatele kin, filmové a televizní produkční společnosti i společnosti zajišťující postprodukci.

Trump v pondělí také prohlásil, že americký filmový průmysl byl „zdecimován jinými zeměmi, které ho vytlačily, a také neschopností – jako například v Los Angeles, jejíž guvernér je krajně neschopný člověk, který to všechno nechal zničit. Hollywood toho už moc netočí – mají hezký nápis, všechno vypadá dobře, ale reálně se toho tam moc neděje,“ řekl Trump.

