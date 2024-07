Pracovat za stolem je o zdraví. Dá se s tím však něco dělat

Písaři ve starém Egyptě na tom byli zdravotně mizerně, ukázal nedávný český výzkum. Ale dnešní lidé pracující v kancelářích si také nemají proč vyskakovat. Mívají potíže, které je připravují o kus zdravého života i o peníze, které by mohli vydělat. Dá se to však změnit.

Výzkumníci z Univerzity Karlovy, Národního muzea a Českého vysokého učení technického v Praze prozkoumali kosterní pozůstatky 69 dospělých mužů, mezi nimiž bylo třicet písařů, kteří byli pohřbeni na nekropoli v egyptském Abúsíru mezi lety 2700 a 2180 před naším letopočtem. Písaře identifikovali podle písemných pramenů nalezených v jejich hrobech.

Označení „písaři“ zahrnuje muže zastávající širokou škálu správních funkcí (ženy tuto činnost nevykonávaly). Jen asi jedno procento obyvatel umělo číst a psát hieroglyfy, což se jim vyplatilo, protože patřili k váženým lidem s dobrými příjmy. Ale i tady platila rovnice „něco za něco“.

Sochy zpodobňují vysokého hodnostáře a písaře Nefera a jeho manželku. Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, použito se svolením

Bolesti od čelisti po patu

Výzkumníci v odborném periodiku Scientific Reports popsali, že písaři ve srovnání s jinými muži trpěli degenerativními změnami krční páteře, změnami v oblasti pravého ramene, pravého palce ruky a kolenního kloubu. Prokázaly se také častější změny v oblastech úponů svalů a vazů na pažní kosti a levé kyčelní kosti a rovněž vyšší výskyt plošky na pravém kotníku. Možná překvapivě se u nich často objevovala artróza čelistního kloubu (což je bolestivé degenerativní onemocnění při opotřebování chrupavky vlivem nadměrné zátěže nebo v důsledku věku).

Potíže odpovídají pracovní činnosti písařů, kteří psali zpravidla vsedě se zkříženýma nohama, vkleče či v podřepu, s hlavou předsunutou dopředu, ohnutou páteří a bez opory rukou. Opotřebování čelisti pravděpodobně zavinilo stálé žvýkání stonku rákosu, aby mohl vždycky na chvíli fungovat jako štětec.

300 miliard dolarů na léčbu problémů fyzické neaktivity

Dnešní úředník si nemusí své pracovní nástroje rozžvýkávat, nemusí ani posedávat nebo klečet na zemi. Ale zdravotně si zas o tolik nepomohl.

Fyzická nečinnost vede ke ztrátě svalové síly, což způsobuje řadu zdravotních problémů včetně onemocnění pohybového aparátu. K tomu se přidává vyšší riziko diabetu 2. typu („cukrovky otylých“), srdečních onemocnění a dokonce i některých nádorů. A protože od fyzického zdraví se do určité míry odvíjí zdraví duševní, při neaktivitě hrozí úbytek duševních funkcí a rychlejší postup demence.

Světová zdravotnická organizace propočítává, že náklady na veřejnou zdravotní péči kvůli nedostačující fyzické aktivitě globálně dosáhnou v letech 2020 až 2030 přibližně 300 miliard dolarů. Britské zdravotnické úřady konstatují, že nedostatek fyzické aktivity je spojen s každým šestým úmrtím v zemi.

Sportuji, a proto víc vydělám, anebo víc vydělám, a proto můžu sportovat?

Co s tím? No jistě, hýbat se. Může se to vyplatit nejenom zdravotně. Časopis The Economist již dříve shrnul studie, podle nichž lidé, kteří sportují, v průměru vydělávají o pět až deset procent víc, než je průměr. Jenom není jasné, jestli je to tím, že jim sport pomáhá být aktivnější i v práci, nebo tím, že se při něm seznámí s lidmi, kteří jsou užiteční pro jejich kariéru, anebo je to úplně naopak: člověk, který více vydělává, si může snáze zaplatit některé sportovní aktivity.

Pro někoho je sportování naprostou samozřejmostí, pro jiného je to spíše otrava. Obojím radí docent Jiří Radvanský, primář Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol v Praze, aby nepodceňovali roli dobrého trenéra nebo fyzioterapeuta. Takového, který nevzhlíží k vrcholovým sportovcům, ale umí připravit užitečný a zajímavý program pro normální lidi. S přihlédnutím k tomu, aby si při sportování nepřetěžovali jen některé partie těla. Takový trenér ale nespadne z nebe a určitě ho nepotkáte v první fitku za rohem. Je nutné ho dobře hledat a poptávat se známých.

