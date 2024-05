Španělské muzeum vystaví obraz, jehož autorem se ukázal být Caravaggio

Madridské muzeum Prado vystaví obraz, jehož autorství odborná expertiza připsala italskému mistru Caravaggiovi. V dubnu 2022 španělské úřady zastavily dražbu díla, za jehož autora byl do té doby pokládán neznámý žák španělského malíře ze 17. století Josého de Ribery. Učinily tak po upozornění madridského muzea, že by se mohlo jednat o dílo Caravaggia.

Obraz se měl původně dražit s vyvolávací cenou 1500 eur (37.500 korun), po prověření autorství se jeho hodnota odhaduje na nejméně desítky milionů eur.

Obraz s motivem Ecce Homo (Hle, člověk) vznikl v letech 1605 až 1609 a předpokládá se, že kdysi patřil do soukromé sbírky španělského krále Filipa IV. Zobrazuje scénu z Nového zákona, v níž Pilát Pontský ukazuje zbičovaného a trny korunovaného Krista davům.

Ředitel muzea Prado Miguel Falomir uvedl, že po zastavení dražby byl obraz odborně prozkoumán a zrestaurován, což vedlo ke zjištění, "že se ve skutečnosti jedná o Caravaggiovo dílo, které se do Španělska dostalo v 17. století". Uvedl také, že od 19. století byl obraz v rukou jedné madridské rodiny, která jej nedávno prodala osobě, jež si přála, aby byl obraz vystaven v Pradu.

„Z naší strany jsme více než šťastní, že se můžeme stát místem, kde veřejnosti a kritikům představíme toto nové, dosud nevystavené Caravaggiovo dílo,” citovala agentura AP z Falomirova prohlášení, které zveřejnilo muzeum.

Caravaggio se narodil jako Michelangelo Merisi v Miláně v roce 1571, přízvisko Caravaggio získal podle obce, kam jeho rodina uprchla před morem. Proslul zejména obrazy s náboženskými motivy, byl ale i známý bouřlivák. V roce 1606 údajně neúmyslně zabil jistého Ranuccia Tomassoniho, za což byl odsouzen k trestu smrti. Uprchl z Říma do Neapole a žil pak na různých místech. V roce 1609 požádal papeže o milost a mohl se vrátit do Říma. Zemřel v roce 1610 ve věku 39 let, příčina úmrtí není dosud objasněna. Caravaggio inspiroval řadu barokních malířů, včetně Velázqueze, Rubense či Rembrandta.

