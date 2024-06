OBRAZEM: Kde bydlet na pobřeží Slovinska? Odpovědí je hotel Kempinski Portorož

Ačkoliv většina Slovinců míří k moři do sousedního Chorvatska, i samotné Slovinsko má svoji riviéru s malebnými městečky jako je Piran či Portorož. Právě v tom druhém se nachází historický hotel, kam se už na sklonku Rakouska-Uherska sjížděla smetánka z celého císařství.

Portorož po staletí přitahuje návštěvníky z celého světa díky své poloze na pobřeží Jaderského moře, v srdci istrijského regionu. Během éry Rakouska-Uherska se ji přezdívalo „Rakouská riviéra“ a bylo to místo, kde byli k vidění členové královské rodiny, aristokraté, politici, umělci či herci. Pro ně i pro současné návštěvníky je více než sto let k dispozici hotel Palace, který dnes patří do hotelové sítě Kempinski.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si hotel Kempinski Palace Portorož

Když hotel v srpnu roku 1910 otevřel, byl největším hotelem na jadranském pobřeží. Pak se tudy prohnala historie 20. století. V křišťálovém sále tak tančil arcivévoda František Ferdinand, pak v hotelu nocoval albánský špion Cicero, spolupracující s hitlerovským Německem, a později se Palace stal oblíbeným hotelem jugoslávského vůdce Josipa Tita. Za dob Jugoslávie sem zavítali západní hvězdy stříbrného plátna. Mluví se o například o Sophii Loren nebo Marcello Mastroiannim.

Během socialismu ale hotel začal chátrat a v roce 1990 definitivně zavřel. Po téměř dvou dekádách byl přiveden do své původní slávy a přibylo i nově postavené moderní křídlo a hotel pod značkou Kempinski znovuotevřel na podzim 2008. Dnes je znám pod názvem Kempinski Palace Portorož.

Pokoje ve vintage stylu

Hotel nabízí 164 pokojů, 17 apartmá, včetně luxusního Prezidentského apartmá o rozloze 230 metrů čtverečních a dvou střešních apartmá Laguna s venkovními vířivkami. Cena za základní pokoj pro jednu osobu vyjde v sezóně poměrně draho. V sezóně je to 410 eur (více než 10 tisíc korun) za noc. Mimo sezónu jde cena o poznání níž. A tak například v listopadu lze pokoj objednat i za 168 eur, tedy přes čtyři tisíce korun.

Pokoje a apartmá v historickém křídle hotelu mají vintage vzhled, který se odráží ve zvoleném nábytku a teplých barvách. Zde jsme měli i náš prostorný junior suite s dvěma balkony a výhledem na Jadran.

Jakousi protiváhou tomu je styl pokojů a apartmá v moderní části hotelu v barvách destinace s důrazem na modrou (moře), zlatou (slunce) a bílou (sůl). Tato část hotelu byla kompletně modernizovaná v roce 2022.

Vnitřní i venkovní bazén

Hotel nabízí vnitřní bazén, který je propojený s venkovním bazénem. Kombinace, která hostům zajistí plavání po celý rok. Bazén má velmi slanou vodu. Ve vnitřní části je i vířivka a také relaxační část se dvěma suchými a jednou parní saunou. Během léta má hotel i vlastní cabany a lehátka přímo na místní pláži, bohužel během naší návštěvy nebyla hotelová pláž ještě otevřena.

V hotelu je také zařízené fitness, které patří k menším, ale při každé návštěvě jsem zde byl sám, takže bylo velké více než dostatečně.

Prostorné hotelové Rose spa nabízí řadu procedur inspirovaných produkty, které oblast proslavily – sůl, olivový olej a růže.

Restaurace s terasou

Hotel nabízí několik restaurací. První je Fleur de Sel, která nabízí středomořskou kuchyni a je nejlepší v létě, kdy se dá sedět na prostorné terase. Interiér je celý bílý a odkazuje na místní solná pole, která byla v minulosti zdrojem bohatství pro místní region.

Naproti tomu restaurant Sophia (pojmenovaná po bývalé hostující Sophii Lauren) pišnící se doporučením Michelin Plate je velmi tmavá. Nachází se v původním hotelovém lobby s klenutými sloupy a opulentním výrazem.

Snídaně formou bufetu se podává v Křišťálovém sále a je zde vždy v ceně pokoje. Jedná se rozhodně o jeden z nejhonosnějších snídaňových prostor, které jsem kdy v hotelu zažil. Nechybí prostorná terasa pro letní alfresco snídaně.

Verdikt

Nejelegantnější hotel na slovinské riviéře s ideální polohou pro cesty jak do Chorvatska, tak do Itálie či dalších destinací v samotném Slovinsku.