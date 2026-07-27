Sokolovská uhelná výrazně stáhla ztrátu. Pomohl prodej pozemků i válka v Íránu
Skupina Sokolovská uhelná loni snížila ztrátu z předchozích 2,1 miliardy na 125 milionů korun. Do kladných čísel se vrátil provozní zisk EBITDA a vzrostly také tržby. Hospodaření podpořil převod pozemků, efektivnější provoz elektrárny Vřesová i vývoj cen energií.
Skupina Sokolovská uhelná se v loňském roce výrazně přiblížila návratu k ziskovému hospodaření. Její celková ztráta klesla na 125 milionů korun, zatímco v roce 2024 dosahovala 2,1 miliardy korun.
Zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) se dostal do kladných čísel a činil 490 milionů korun. O rok dříve skupina na této úrovni vykázala ztrátu 1,4 miliardy korun. Tržby meziročně vzrostly z 5,3 na 5,7 miliardy korun. Informaci přinesly Seznam Zprávy s odvoláním na zástupce společnosti.
Hospodaření vylepšil převod pozemků
Za výrazným meziročním zlepšením stojí podle člena představenstva Sokolovské uhelné a místopředsedy představenstva SUAS Group Miroslava Sourala několik faktorů.
„Dosáhli jsme toho mimo jiné prostřednictvím majetkových transakcí určených k rozvojovým aktivitám, dále jsme přijali opatření, která jednoznačně zefektivnila provoz zdrojů v oblasti výroby elektřiny i tepla,“ uvedl Soural pro Seznam Zprávy.
Největší dopad měl převod pozemků určených pro připravovanou průmyslovou zónu Staré Sedlo sever. Podle předsedy dozorčí rady Sokolovské uhelné a SUAS Group Pavla Tomka ovlivnily pozemkové transakce hospodaření částkou v řádu nižších stovek milionů korun.
Elektrárna Vřesová vydělávala také v Polsku
Skupině se zároveň podařilo optimalizovat provoz paroplynové elektrárny Vřesová. Její výrobu v předchozích letech omezovaly vysoké ceny zemního plynu.
Skupina firem Sokolovské uhelné měla v loňském roce čistý zisk 884,7 milionu korun, meziročně si tak pohoršila o 61 procent.
Čistý zisk Sokolovské uhelné se meziročně snížil o 61 procent
Zprávy z firem
Skupina firem Sokolovské uhelné měla v loňském roce čistý zisk 884,7 milionu korun, meziročně si tak pohoršila o 61 procent.
Elektrárna navíc získávala kapacitní platby z Polska. Většina těchto peněz podle firmy pokryla stálé provozní náklady zdroje ve Vřesové.
Válka v Íránu změnila energetický trh
Letošní výsledky Sokolovské uhelné ovlivňuje také válka v Íránu, která změnila podmínky na energetickém trhu, upozornily Seznam Zprávy. Zvětšil se rozdíl mezi burzovní cenou elektřiny a cenou emisních povolenek, takže se výroba elektřiny z uhlí stala výhodnější.
Sokolovská uhelná díky tomu může oproti původnímu plánu zvýšit výrobu elektřiny i těžbu uhlí o 20 až 30 procent.
„Po válce v Íránu jsme na horní hranici možnosti objemu těžby. Přichází i navýšení těžby pro externí odběratele,“ popsal Tomek pro Seznam Zprávy.
SUAS Group skončila v zisku
Dařilo se rovněž sesterské společnosti SUAS Group. Její čistý zisk loni dosáhl 18 milionů korun a EBITDA činila 202 milionů korun. Ještě lepší hospodářské výsledky očekávají obě skupiny v letošním roce.
Sokolovskou uhelnou a SUAS Group ovládá Svěřenský fond Františka Štěpánka, který spravuje Pavel Tomek. Přibližně desetiprocentní podíl v obou společnostech drží také Carbounion Bohemia miliardáře Petra Pauknera.
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