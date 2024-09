REPORTÁŽ: Ostrov Platte nabízí mnohem víc než jen bílé písky a soukromí

Ostrov Platte je dosažitelný pouze private jetem. Pro ty, kdo milují luxus, soukromí, i bohatý podmořský život, je ale tahle "placka" uprostřed Indického oceánu téměř povinnost. Ubytovali jsme se v jedné z padesáti vilek, které zde postavila společnost Waldorf Astoria. Noc tu vyjde asi na 50 tisíc korun, ale stojí to za to.

Reklama

Ostrov Platte (ve francouzštině znamená „plochý“) leží asi 130 km jižně od Mahé, největšího ostrova Seychel. Z hlavního města Viktoria seychelského souostroví se vydáváme na asi dvacetiminutový let soukromým letadlem. Zpáteční letenka vyjde dospělého asi 700 eur (asi 17,5 tisíce korun), děti do 12 let létají za polovinu.

Ostrov je obklopen mořskými útesy a lagunami bohatými na podmořský život. Tato „písečná placka“ byla původně neobydlenou kokosovou plantáží, dokud zde společnost Waldorf Astoria nepostavila padesát vil a přistávací dráhu pro 14místné letadlo. Resort otevřel teprve na začátku letošního roku.

Ubytovali jsme se v jednoložnicové Grand Hawksbill vile, která díky rozkládacímu gauči pojme až 4 hosty a její součástí je oddělený pokoj s vlastní koupelnou a jedním lůžkem pro chůvu, bodyguarda, řidiče či kuchaře. Vila včetně venkovních prostor zabírá bezmála 200 metrů čtverečních. Kromě oddělené velké koupelny s hlubokou volně stojící vanou, ložnice, šatny a obývajícího pokoje nabízí i pracovnu s rozkládacím gaučem a vlastní koupelnou, která skvěle posloužila jako dětský pokoj.

Reklama

Vilky jsou stavěny ve tvaru luku. Každý pokoj má pak okna od podlahy ke stropu, která se navíc dají kompletně otevřít v případě, že by někdo toužil po vlhkém a tropickém klimatu i přímo v ložnici. Velká okna nabízejí výhled do soukromé zahrady s tropickou vegetací, dále na venkovní terasu a bazén s přepadem. Na terase nechybí ani houpačka či venkovní sprcha. K dispozici jsou vnitřní a venkovní pohovky, stoly a křesla, velký bar a stanice pro přípravu čaje a kávy.

video REPORTÁŽ: Zapomeňte na sůl, skořici i pomeranč. V Mexiku se tequila pije úplně jinak. A chutná mnohem lépe Enjoy Patří k nejoblíbenějším nápojům světa, což ostatně potvrzuje také George Clooney, který založil jednu z úspěšných značek tequily. Před mnoha staletími jej válečníci používali jako elixír podporující energii, v současnosti dodává sílu, ale i osvěžení v téměř čtyřicetistupňových vedrech. Tequila je základem celé řady koktejlů, dá se párovat s čokoládou, kávou, bílým vínem. Snad jen ten citron a sůl se k ní zase až tak moc nehodí. Jak správně pít tento fantastický nápoj přitom nejlépe naučí samotní Mexičané. Tak pojďme na to… Stanislav Šulc Přečíst článek

Před vilou čekají bílá kola na výlet po ostrově, každé s vlastní individuálně vytištěnou jmenovkou pro každého hosta. Ostrov je sice malý, ale třeba z naší vily to do centra ostrova pěšky trvalo minimálně 15 minut. Kdo nechce jezdit na kole, může si objednat golfový vozík.

Ostrov želv

Cenově se tato vila pochybuje okolo 50 tisíc na noc se snídaní. All inclusive přijde na dalších 20 až 30 tisíc korun za den v závislosti na počtu hostů. K dispozici jsou i větší vily o dvou, třech ale i pěti ložnicích.

Hotel nabízí krásný, velký společný bazén. Vzhledem k tomu, že všechny vily mají svůj vlastní bazén, málokdy jsme u společného bazénu někoho viděli. Rozhodně tedy nebyl problém najít volná lehátka a slunečníky.

Na ostrově se můžete oddávat absolutnímu relaxu s drinkem u bazénu, ale pro ty, kdo vyznávají aktivní dovolenou, je toho hodně co objevovat. Šnorchlování, výlety lodí, masáže, tenis, jízda na kajaku, paddle boardu nebo cvičení v posilovně. K dispozici je také vyhrazený dětský klub. Resort má i vlastní knihovnu, najdete v ní klasiky i soudobé autory. Na ostrově pak můžete obdivovat i obří pozemské želvy.

REPORTÁŽ: Letní dovolená za babku. Gruzie je rájem pro dobrodruhy i plážové povaleče Enjoy Čeští baťůžkáři, horalové a dobrodruzi objevují Gruzii už nějaký ten pátek. Malebná země na Kavkazu ale okouzlí i svými nekonečnými písečnými plážemi táhnoucími se podél Černého moře. Nemusíte tak být duší zrovna objevitelé. Gruzie je bezpečná volba i pro rodiny s dětmi. Odjíždět odtud budete s kufrem plným gruzínských specialit a pocitem příjemně strávené dovolené. Gruzínci si vás získají svojí pohostinností, výborným jídlem a vínem. Veronika Kudrnová Přečíst článek

Hawksbill, jak se jmenovala naše vila, je to také anglické označení pro karetu pravou, mořskou želvu žijící v místních vodách. Čechům se možná díky filmu Pelíšky vybaví spíše kareta obrovská (anglicky green turtle), a ta tu také žije. Na místních plážích si pak karety hloubí svá hnízda, do nichž každá naklade kolem stovky vajíček.

Kromě korálových útesů hemžících se tropickými rybami a hlavně malými rejnoky lze ale zahlédnout také dovádějící delfíny. S nastávajícím koncem evropského léta se do seychelských vod chystají také keporkakové, tedy kytovci na délku měřící až 15 metrů.

Koktejly, plody moře i masa na grill

Waldorf Astoria si dala záležet i co se týče gastronomie. Hotel nabízí hned tři restaurace s odlišným konceptem. O kvalitě místní nabídky vín svědčí také nedávné ocenění pro všechny tři od Wine Spectatoru. Stejné ocenění získala v Česku pouze restaurace hotelu Four Seasons.

První námi navštívenou restuarací je La Perle, jde o středomořskou brasserii, která je otevřena po celý den. Druhý Maison des Epices byl pro nás vítanou cestou do světa kreolské kuchyně. Menu je bohaté na maso, ale najde se i pár vegetariánských možností. V každém jídle vyniká směs koření s výraznou kreolsko-latinskou fúzí. A do třetice Moulin. To je víc zážitek než restaurace. Podnik nabízí veganské pokrmy. A povzbuzuje hosty k tomu, aby se poflakovali u grilu, prohlíželi si okurkovou stěnu a povídali si s kuchaři.

Pro drinky při západu slunce je ideálním místem před večeří Lalin, kde se podávají míchané nápoje. Místní barmani si ve své kvalitě a vynalézavosti v ničem nezadají se světovou špičkou, což jsem na takhle izolovaném ostrově rozhodně nečekal. Peacock Terrace zase nabízí výběrovou kávu, která se měle v unikátním kávovaru za 650 tisíc korun.

Servis, pozornost personálu, bílé písečné pláže a odlehlost tohoto ostrova dělají z návštěvy resortu povinnost pro každého milovníka luxusu v soukromí.

REPORTÁŽ: Jel jsem do Řecka a stejnou chybu už neudělám Enjoy „Super jídlo a pohostinní lidé,“ vyskočí na mě, když otevřu nějakého turistického průvodce o jakémkoliv řeckém ostrově. Dovolím si nesouhlasit. Strávil jsem týden projížděním řeckého ostrova Rhodos ve snaze nalézt nějaké pohostinné lidi. Viděl jsem vše od velmi chladné obsluhy, přes naprosto apatickou (nejčastěji) až po tu agresivní, když se vám něco nelíbí. Zdeněk Pečený Přečíst článek