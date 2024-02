Lyžování na Lipně je ideální nejen pro rodiny s dětmi

Areál na jihu Čech nabízí vše blízko u sebe. Skipasy od loňska nepodražily.

Ceny stejné

Po úspěšném lednu počasí začátku jarních prázdnin na českých horách příliš nepřálo. Díky zásobám sněhu z chladnějšího období se dalo celý první únorový týden bez problémů lyžovat.

My se vydáváme s dětmi do šumavského Lipna. Sníh zde již zůstával pouze na sjezdovkách, ale to nevadí. Lyžovat se dá, i když okolní lesy a louky vypadají spíše jako by mělo každou chvíli propuknout jaro.

Skiareál ke zbytku sezony ale vzhlíží optimisticky. „Ubytování u nás zatím skoro nikdo neruší,“ říká Jiří Gruntorád, tiskový mluvčí areálu. „Výhled vidíme optimisticky a po teplejší části února očekáváme zlepšení podmínek, které nám umožní spustit zasněžovací systém s 60 děly. Plus přírodní nadílku,“ dodává.

Dobrou zprávou pro fanoušky zimy je, že se od loňského roku nezdražovalo. Jednodenní skipas pro dospělého vyjde stále na 1290 a dětský na 950 korun. Sto, respektive 60 korun, se dá ušetřit nákupem online a děti vyjdou na polovinu při nákupu společně se skipasem pro dospělého. Také jedna soukromá lekce v lyžařské škole, které zde – na základě osobních zkušeností – patřík tomu nejlepšímu na českých horách, stojí 1420 korun. Tedy stejně jako před rokem.

Všude kousek

Lyžařský areál v malebné šumavské obci Lipno jsme si oblíbili kvůli jeho kompaktnosti. Co by kamenem dohodil od turniketů lanovky Lipno Express se nachází hned několik ubytovacích možností. Třeba hotel Element nebo apartmány v Lipno Lake Resort. Když už je řeč o kompaktnosti, před hotelem Element se nachází malé náměstíčko. Na něm je situovaná cukrárna Povidloň a hned vedle největší horská prodejna společnosti Intersport s půjčovnou vybavení a přepážkou pro lyžařskou školu.

Naproti sídlí populární restaurace Stodola, kde točí tankovou Plzeň a dobře vaří. Člověka uvyklého pražské cenové hladině tu ani ceny nezaskočí. Velká Plzeň je za 74 korun. V čele náměstí pak stojí slušně zásobený supermarket COOP, kde se dá díky přístupu přes aplikaci DoKapsy od ČSOB nakoupit 24 hodin denně. Kdo moderním technologiím neholduje musí nákup vyřídit do 17. hodiny. Následně je přístup do obchodu, kde již není žádný personál,možný pouze pomocí aplikace, která slouží k ověření identity.

Stále otevřeno

Hlavní a nejdelší sjezdovka, kde probíhá také večerní lyžování, je se 1400 metry Jezerní. Jde o „modrou“ a je tedy vhodná pro rozježdění po letní pauze a také pro začátečníky. Celkem jsou v areálu čtyři lanovky. „Stále držíme náš areál skoro celý otevřený, i přes nepříznivé počasí. Tedy kolem 10 kilometrů sjezdovek ze 13 kilometrů, všechny lanovky, Fox park, bobovací kopec,“ říká Gruntorád. K našemu zklamání byla během našeho pobytu jednou z mála pro nedostatek sněhu zavřenou sjezdovkou „černá“ Střecha.

Další vyžití

Navzdory teplotám nad nulou se dalo během prvního týdne jarních prázdnin lyžovat. Ale i v případě, že by počasí lyžařské plány překazilo nebo pro případ, že sjíždění svahů přestane děti bavit, není se na Lipně čeho bát. Místo nabízí i spoustu dalších atrakcí.

Nejen děti ocení výstavu lega Czech Repubrick, kde jsou k vidění z kostek Lega postavené české hrady a zámky či výjevy z filmů Star Wars nebo Pán Prstenů.

V Lipně nad Vltavou je také malý akvapark Aquaworld a ve stejné budově i hopsárium – soubor trampolín, prolézaček a skluzavek – ataké motýlí dům Papilonia. Na kopci Kramolín je k dispozici Stezka korunami stromů – ve tmě osvětlený motanec dřevěných chodníků.