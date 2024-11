Recenze: Nové vodíkové auto je jako elektromobil, ale s rychlým „nabíjením“. Má ale háček

Vodíková Toyota Mirai v reálném provozu ujede na plnou nádrž něco přes 400 kilometrů. To by při rychlém tankování a bezemisním provozu bylo super, ale tankovat zatím není moc kde. Cena paliva na ujetý kilometr také překvapí.

Vysoká očekávání

Při prvním pohledu na Toyotu Mirai je jasné, odkud přichází. Její křivky nezapřou tvary japonské automobilky. Dramatická a agresivní příď postupně přechází do protáhlého těla. Vizuálně je někde mezi Lexusem ES a Toyotou Camry.

Zvenku se jedná o velký pětimetrový sedan, ale zevnitř je to s místem úplně jinak. Mohou za to vodíkové nádrže. Střed auta vyplňuje ohromný středový panel, který ubírá místa pro cestující. Místa vzadu na nohy příliš není a podobně je to i s prostorem na hlavu pro kohokoliv přes 160 centimetrů. Podobný šok čeká řidiče při otevření víka kufru. Velikost zavazadlového prostoru odpovídá spíše nejmenším městských vozům, ne pětimetrových sedanům.

Motorizace

Častým nepochopením vodíkových vozů je představa, že vodík nahrazuje motor. Tak to není. Vozy na vodíkový pohon jsou vlastně elektromobily, jen energie vzniká chemickou reakcí vodíku se vzduchem a neukládá se do baterií. V Česku jsou aktuálně dvě veřejné vodíkové tankovací stanice. Na pražském Barrandově a v Litvínově. Problém je, že často jsou mimo provoz anebo bez vodíku.

Při testování vozu jsem narazil na další komplikaci, která u elektromobilů či tradičních vozů neexistuje. Vůz lze ideálně dotankovat až při poloprázdné nádrži. I při čtvrtině nádrže již vyjeté mě tankovací stanice nenechala dotankovat do plna. Cesta 120 kilometrů mimo Prahu se tak proměnila v kovbojku, zda se zvládnu vrátit zpět. Aktuální cena vodíku je v česku 499 korun za kilogram. Plná nádrž o 5,5 kilogramech tedy vyjde zhruba na 2750 korun, za které vůz ujede jen něco přes 400 kilometrů.

Těžký velký sedan s výkonem 182 koní není stavěný na závodní okruh, ale po městě a do dálničního rychlostního limitu je dostatečně dynamický. Samotná jízda a pocit z ní jsou téměř identické s jízdou v elektromobilu. Mirai, což v japonštině znamená budoucnost, nabízí velmi pohodlné svezení.

Technologie

Druhá generace Toyoty Mirai je na světě již pátým rokem. To se projevuje v interiérů, především na grafice 12,3palcového dotykového displeje. Především starší generace navigace byla nepoužitelná. Jinak vůz se startovací cenou nad 1,8 milionu korun disponuje nejvyšší představitelnou výbavou. Headup displej, kvalitní JBL audiosystém, vyhřívaná a ventilovaná sedadla, a to nejen vpředu, ale i vzadu. Chlazená zadní sedadla se v této cenové kategorii často nevidí.

Verdikt

Vodíkový pohon má za mě budoucnost a stojí za další rozvoj. V Česku ho aktuálně brzdí malá tankovací síť. Ke dvěma již zmíněným by ale v dohledné době mohla přibýt další na východě Prahy a po jedné v Brně a Ostravě. Tak snad se blízká na lepší časy pro snadnější používání vodíkových vozidel.