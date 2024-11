Recenze: Bubbalicious: Dubajský brunch, kde mají moc jídla a pití

Sobotní brunch je v Dubaji a v Abú Dhabí něco jako instituce. Oblíbený je především u západních cizinců žijících ve Spojených arabských emirátech, ale i u turistů. S neomezeným šampaňským vyjde tato víkendová aktivita klidně i na šest tisíc korun pro jednoho. O hosty ale místní podniky nouzi rozhodně nemají.

Sněz co můžeš

V Dubaji se na nedostatek brunchů s neomezenou konzumací stěžovat opravdu nedá. Hotely a vyhlášené restaurace se předhánějí v tom, kdo ho udělá větší, lepší a exkluzivnější. Moje rodina má ale jasno, kdykoliv jsme v Dubaji, musíme nejdříve do hotelu Westin Dubai na jejich Bubbalicious brunch. Až když zbude čas, můžeme další sobotu někam jinam. Anebo taky ne, jak si povíme níže.

Zdejší brunch je po městě vyhlášený, a ačkoliv se koná ve třech restauracích najednou, kdo si včas svá místa nezarezervuje, má smůlu. Každou sobotu mezi 13. a 16. hodinou se hotelové restaurace Mina’s Kitchen, Sui Mui and BABA Steakhouse spojí v jednu velkou bufetovou akci, kde jedno stanoviště s pochoutkami střídá další. Na několikaminutové procházce nabídkou je z čeho vybírat. Čerstvé ústřice, syrové mořské plody, grilovaní humři, steaky, sushi, pekingská kachna či dezerty – to je jen stručný výčet toho, co si lze naložit na talíř cestou ke stolu.

Mezi stanovišti s jídlem jsou stánky s nápoji. Napočítal jsem jich 32. Jak by si mohl někdo dát (alkoholický) drink u každého baru a odejít po svých? To nejde.

Nejen jídlo a pití

Když už jsme u nápojů, v Bubbalicious se dají potkat snad všechny značky nápojů, které jednomu přijdou na mysl. Ať jde o pivo, whisky, šampaňské nebo pikantní mraženou margaritu. Výhoda vína či šampaňského je, že nikam nemusíte. Stačí sedět u stolu a počkat až okolo půjde obsluha a dolije skleničky.

Ale tady to není jen o jídle a pití. Tenhle brunch je jako velká produkce, jen se podívejte na ty dekorace, které se musejí každou sobotu připravit a pak zase uklidit. Jen namátkou vybírám rybářskou loď, na které se otvírají čerstvé ústřice nebo nafukovací balon s reklamou na belgické pivo. K tomu ještě celý odpoledne doprovází různí umělci, ať jde již o živou hudbu nebo akrobaty různého typu. Nechybí animační program pro děti.

Co za to a stojí to za to?

V prodeji jsou různé balíčky na neomezenou konzumaci. Nejlevnější nealko varianta začíná na 475 emirátských dirhamech (zhruba 3150 korun), alko varianta bez šampaňského pak stojí 585 a balíček se šampaňským Laurent Perrier 680 dirhamů. Děti do 12 let jsou za 300 a děti do šesti let zdarma. Nově je v nabídce takzvaný Superlicious balíček za 795 dirhamů, který navíc obsahuje vstup do tajného baru s věštěním z ruky, růžové šampaňské Taittinger nebo kaviár.

Moc rád bych zdejšímu brunchi něco vytkl, ale nic mě nenapadá. Snad jen moc široký výběr. Jako fakt. Ani ochutnání alespoň sousta od všeho, co vypadá lákavě, není v silách běžného smrtelníka. A tak člověk musí přijít znovu. Ale hádám, že o to jim jde.