Attiko: Nejlepší steak v Dubaji byl tím nejlevnějším

Na vrcholu hotelu W Dubai – Mina Seyahi sídlí restaurace Attiko nabízející nejen panoramatické výhledy na západ slunce nad Palm Jumeirah, Dubai Harbour a ostrovem Bluewaters, ale i gastronomický zážitek. V restauraci s dechberoucím výhledem jsem ochutnal nejlevnější steak, jaký jsem kdy v Dubaji měl — jen za 1320 korun. Wagyu striploin byl přitom tím nejlepším kusem hovězího, co jsem v pouštní megapoli ochutnal.

Koncept

Attiko je elegantní střešní restaurace umístěná na 31. patře hotelu W Dubai – Mina Seyahi, která spojuje asijské chutě s jedním z nejúchvatnějších panoramatických výhledů v Dubaji. Interiér je stylový a kosmopolitní – představte si okna od podlahy ke stropu, rozsáhlou venkovní terasu s nezapomenutelnými západy slunce a interiér kombinující moderní design s asijskými akcenty. Atmosféra je uvolněná při západu slunce, ale večer se mění v energetické místo s DJ a živou hudbou, která vytváří hudební kulisu. Attiko je trendy místem, kde lidé chtějí být viděni. Ať jde o romantické večeře či sobotní brunche.

Jídlo

Zdejší menu představuje moderní pojetí pan-asijské kuchyně, s pokrmy navrženými tak, aby je strávníci mohli sdílet. Během naší návštěvy jsme začali výběrem rafinovaných malých pokrmů. Tuna tataki přinesla plátky jemně opečeného tuňáka, podávané s daikon ředkvičkou, sojovou omáčkou s cibulí a špetkou červeného chilli – svěží, čisté a na umami bohaté. Yellowtail osashimi byl výjimečný – máslové plátky ryby s akcentem yuzu – v Asii populárního citrusu.

Pokračovali jsme s houbovou gyozou, jemnými knedlíčky naplněnými sezónními houbami se sladkou sojovou glazurou, která zdůraznila jejich hluboké slané tóny. Křupavé hřebenatky byly šťavnatým spojeným hokkaidských mušlí s výrazným yuzu přelivem –křupavé zvenku, jemné uvnitř a plné vrstevnatých chutí.

Vrcholem večera byl pro mě Wagyu hovězí striploin, který ohromil bohatým mramorováním a jemnou strukturou, glazované sladkou sojovou omáčkou, chilli, sezamem a pažitkou. Měl jsem pocit, že ke steaku přikusuji foie grass, to díky jemnému tukovému mramorování plemene Wagyu. Šokujícím bylo zjištění, že ačkoliv je to nejlepší steak, co jsem v Dubaji ochutnal, je zároveň také tím nejlevnějším. V přepočtu vyšel na 1320 korun. Druhým hlavním chodem byly rýžové nudlesmíchané s klíčky a zeleninou.

Na naléhání obsluhy ještě zkoušíme ještě dezerty. Výběr japonských zmrzlin mochi a mandlovo-bánánový dort.

Pití

Vinný lístek v Attiku nabízí velmi respektuhodnou nabídku, ale já jsem tentokrát přišel na koktejly. Signature koktejly, které často obsahují tropické ovoce, yuzu a další asijské ingredience, se snoubí s místní kuchyní. A výhledy při západu slunce.

Začínám koktejlem Verttiko, což je komplexní a výrazný koktejl, který spojuje francouzský koňak Rémy Martin V.S.O.P s kouřovým mezcalem a japonským sakura vermutem. Výsledkem je bohatý, vrstvený nápoj s výraznými tóny uzeného dřeva, bylin, sušeného ovoce a jemné hořkosti. Pokračuji s Attini, které je exotickým twistem na klasické martini. Propojuje japonskou vodku Haku s pyré z meruněk.

Na závěr mého koktejlového trojboje sahám po Suppai uri. To je hravý a svěží koktejl, který kombinuje japonský Roku gin, jemné sake, yuzu likér a Midori — ikonický melounový likér s jasně zelenou barvou. Koktejl je inspirován nostalgickými melounovými limonádami Ramune z Tokia 90. let — v moderním, sofistikovaném provedení, které osvěží a zároveň zaujme svou výraznou barvou a vůní.

Verdikt

Attiko je místo, které v sobě dokonale spojuje dechberoucí výhledy, vytříbenou pan-asijskou kuchyni a živou atmosféru. Ať už přijdete na signature koktejl při západu slunce, nebo na sdílenou večeři s přáteli, čeká vás zážitek, který potěší nejen chuťové pohárky, ale i oči. Wagyu steak za 1320 korun ukázal, že i v Dubaji se dá najít špičkové hovězí bez přemrštěné ceny. To vše doplňují vyladěné koktejly.