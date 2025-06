Chystá se památník pro královnu Alžbětu. Ve finále je pět návrhů

Královna Alžběta II. se nepochybně zapsala nejen do britské historie, ale i do té světové. Vládla neuvěřitelných 70 let a za tu dobu se stala miláčkem velké části národa. Pro řadu Britů totiž představovala stabilitu a neochvějnou jistotu, protože tu vždy byla po celý jejich život. Už záhy po její smrti proto začali připravovat památník na její počest. Podívejte se na pětici návrhů prestižních architektonických týmů, které postoupily do nejužšího finále soutěže o památník královně.

V londýnském parku St.James se už několik let plánuje stavba památníku královně Alžbětě II., která byla nejdéle sloužící britskou panovnicí a zemřela v roce 2022. Už krátce po jejím skonu tak byl ustanoven speciální výbor pro památník královny, který vybral místo pro realizaci a vyhlásil veřejnou soutěž o ztvárnění památníku.

Místo pro nový národní památník královny Alžběty II. zahrnuje část parku St James u brány Marlborough Gate a dále také pozemky kolem cesty k jezeru, včetně Modrého mostu. Místo bylo vybráno kvůli historickému a ústavnímu významu a osobnímu vztahu ke královně Alžbětě.

Do dvoukolové soutěže se přihlásily návrhářské týmy nejen s Velké Británie, ale i renomovaní architekti a týmy tvůrců z řady dalších zemí. „Navrhovatelé museli předložit příklady předchozích projektů, které odpovídají vizi památníku stanovené Výborem pro památník královny Alžběty, spolu s podrobnými informacemi o jedinečných schopnostech jejich multidisciplinárních týmů,“ uvádí tisková zpráva vlády Spojeného království. Ta už ostatně zveřejnila i návrhy pěti týmů finalistů, které postoupily do nejužšího výběru o památník.

Do finálního výběru se dostala tato pětice designérských týmů:

Foster + Partners s Yinka Shonibare a Michel Desvigne Paysagiste

s Yinka Shonibare a Michel Desvigne Paysagiste Heatherwick Studio s Halima Cassell, MRG Studio, Webb Yates a Arup

s Halima Cassell, MRG Studio, Webb Yates a Arup J&L Gibbons s Michael Levine RDI, William Matthews Associates, Structure Workshop a Arup

s Michael Levine RDI, William Matthews Associates, Structure Workshop a Arup Tom Stuart-Smith s Jamie Fobert Architects, Adam Lowe (Factum Arte) a Structure Workshop

s Jamie Fobert Architects, Adam Lowe (Factum Arte) a Structure Workshop WilkinsonEyre s Lisa Vandy a Fiona Clark, Andy Sturgeon Design, Atelier One and Hilson Moran

Návrhy jednotlivých týmů si prohlédněte ve fotogalerii zde:

Vítězný návrhářský tým bude vyhlášen už letos v létě poté, co výběrová komise detailně posoudí koncepty všech pěti týmů z nejužšího výběru. Návrhářské týmy měly vytvořit hlavní návrh památníku (masterplan) tak, aby oslavoval mimořádný život královny Alžběty II. a poskytoval návštěvníkům i prostor pro zastavení a zamyšlení. Jednotlivé návrhy budou následně posuzovány ale i podle dalších kritérií od finanční nákladnosti a umístění památníku až po zážitek, který bude daný návrh poskytovat návštěvníkům. Vítězný tým následně doplní i figurální ztvárnění Jejího zesnulého Veličenstva. Konečný návrh památníku bude oficiálně oznámen ale až v dubnu 2026, tedy v roce, kdy by se královna Alžběta dožila stých narozenin.

Královna Alžběta II. se narodila 21.dubna 1926 a na trůn Spojeného království nastoupila v roce 1952 ve svých 25 letech a setrvala na něm až do své smrti 8.září 2022. Byla nejdéle vládnoucí panovnicí v britských dějinách a po Ludvíkovi XIV. tak byla i druhá mezi nejdéle vládnoucími panovníky vůbec. Novým králem Karlem III. se na přání královny stal její syn Charles.

