Kingdom Come září dál. Druhého dílu už se prodalo přes 1,5 milionu kopií

České hře Kingdom Come: Deliverance 2 se nedlouho po vydání zatím daří výrazně lépe než prvnímu dílu. Úspěšnější je v mnoha ohledech také více než jiné české videohry, ani vzdáleně ale nedosahuje takových čísel jako některé světové tituly. Přesto se druhé Kingdom Come dva týdny po vydání dostalo na přední pozice ve světových žebříčcích hratelnosti a prodejnosti. Vývojáři pokračují v dalším rozšiřování hry a očekávají významný růst výdělků z prodejů.

Svého vrcholu hra zatím dosáhla minulý víkend, kdy ji podle dat Steamu hrálo najednou přes 256 tisíc hráčů. To je zhruba třikrát více, než tomu tak kdy vůbec bylo u prvního dílu herní série z roku 2018. Ředitel vývojáře hry Warhorse Studios Martin Frývaldský uvedl na čtvrteční konferenci videoherního holdingu Embracer Group, pod kterou studio spadá, že se druhý díl zároveň stal 15. nejhranější videohrou pro jednoho hráče (single-player) na Steamu vůbec a zároveň se dostal mezi 50 nejhranějších her publikovaných na platformě.

Miliony kopií

Milion kopií druhého dílu se prodalo za méně než 24 hodin a v současnosti se hra podle Frývaldského rychlým tempem blíží k dvěma milionům prodaných kusů. Podle posledních odhadů analytického serveru VG Insights se zatím prodalo přes 1,5 milionu kopií. Na Steamu hra stojí 60 eur (asi 1500 korun) a v obchodech se nejčastěji pohybuje mezi 1500 až 1800 korunami. Prvního dílu Kingdom Come se prodalo milion kusů po dvou týdnech a dvoumilionového milníku dosáhla hra po roce od vydání. Celkem se ho do dnešní doby prodalo přibližně osm milionů kopií.

V následujících měsících by podle Frývaldského měly také vycházet další rozšíření ke hře (DLC), které jsou momentálně ve velmi pokročilé fázi vývoje. V létě by tak podle plánů Warhorse mělo být vydáno DLC Brushes of Death, na podzim Legacy of Forge a v zimě Mysteria Ecclesiae. Hráči tak následně budou pomáhat umělci s pohnutou minulostí, obnovovat zničenou kovárnu a řešit tajemný případ v Sedleckém klášteře. Embracer v reportu za třetí čtvrtletí uvedl, že tvůrci počítají s tím, že hra bude v roce 2025 generovat značné zisky.

Vývoj hry, který podle odhadů stál okolo miliardy korun, se podle kreativního ředitele Warhorse Daniela Vávry zaplatil hned první den, řekl Seznam Zprávám. V přepočtu jen o několik stovek milionů korun více stál vývoj čínského hitu Black Myth: Wukong, který hrálo na Steamu najednou 2,4 milionu lidí a stal se nejhranější hrou pro jednoho hráče na platformě vůbec. Například polský Cyberpunk 2077 se zhruba desetinásobným rozpočtem co pokračování Kingdom Come hrálo najednou přes milion lidí. Wukongu se první měsíc prodalo 20 milionů kopií, Cyberpunku v prvních týdnech 13 milionů kopií.

Podle statistik Steamu je Kingdom Come: Deliverance 2 například více hraný než jedna z nejúspěšnějších her na světě Zaklínač 3. Platforma má u hry ale dostupná pouze data od roku 2020, tedy pět let po jejím vydání. Právě s tímto polským videoherním hitem je přitom druhé Kingdom Come často spojováno. Třetí Zaklínač měl zhruba dvojnásobný rozpočet a na jeho vývoji pracovalo ke konci zhruba 250 lidí. To je přibližně stejně, jako má momentálně zaměstnanců Warhorse. V současnosti přitom studio CD Projekt Red, které stojí také za vývojem Cyberpunku a připravuje čtvrté pokračování Zaklínače, zaměstnává okolo 1400 lidí.

