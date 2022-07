Pětapadesátiletého vyhodili z banky, že je starý. U soudu chtěl miliony

Londýnská Citibank zatím skoro tři miliony liber odškodného platit nemusí. Vyhozený zaměstnanec se stížností na ageismus neuspěl.

Reklama

Bývalý šéf oddělení financování energetiky v londýnské Citibank Niels Kirk podle Bloombergu neuspěl v další fázi soudu o neoprávněném vyhazovu z banky. Předchozí instance mu přitom přiřkla obří odškodné 2,7 milionu liber (skoro 80 milionů korun).

Kirk dostal výpověď ve svých 55 letech od nadřízeného v roce 2020 s tím, že je „starý a nepružný,” a to po 26 letech práce pro banku. První instance vyhověla jeho žalobě, že byl předmětem ageistických poznámek svého nadřízeného Manola Falca a nebyl o nadcházející restrukturalizaci, v rámci které byl propuštěn, správně informován.

Všichni jsou stejně staří

Právníci Citi se proti rozhodnutí odvolali u soudu specializovaného na pracovní právo. Argumentovali tím, že Kirk nemohl být diskriminován na základě věku, protože po restrukturalizaci šla na jeho místo kolegyně ve věku 51 let, tedy jen o několik let mladší než on. Právníci uvedli, že tribunál řádně nezvážil, že Falco, kolegyně a další členové jejich týmu se považovali za „přibližně stejného věku nebo ve stejné věkové skupině“ jako Kirk. Tvrdili, že díky tomu je věková diskriminace nepravděpodobná nebo vymyšlená. A to prý předchozí soud nevzal v úvahu.

Mluvčí Citi řekl, že banku rozhodnutí, které ruší verdikt předchozího tribunálu, že výpověd pana Kirka byla diskriminační na základě věku, těší.

Lukáš Kovanda: Češi letos chudnou nejrychleji v historii ČR. A to nejhorší teprve přijde Názory Dnešní čísla k inflaci dokládají, že se růst hladiny spotřebitelských cen stále nedaří ani přibrzdit. Již tak rychle roztočená inflační spirála ještě nabírá na obrátkách. Z rapidního zdražování už je problém nejen ekonomický, ale také sociální a politický. Přitom se závažnost tohoto problému ve všech daných aspektech stupňuje a to nejhorší je nadále před námi. Podzimní inflační náraz může být značně bolestivý z důvodu nevyzpytatelné situace na energetickém trhu EU a z důvodu případných dalších sankcí Západu vůči Rusku a jeho možné odvety. Lukáš Kovanda Přečíst článek