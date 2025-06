Od lovců mamutů do sbírek numismatiků. ČNB vydává stříbrnou minci s motivem Věstonické venuše

Věstonickou venuši našli před 100 let. U příležitosti tohoto výročí vydává Česká národní banka (ČNB) pamětní stříbrnou dvousetkorunu s motivem této pravěké plastiky.

Podoba nové mince vzešla z umělecké soutěže. Bankovní rada ČNB na základě doporučení odborné komise vybrala návrh akademické sochařky Majky Wichnerové. Odborným poradcem komise byl vedoucí Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně Petr Neruda.

Dvousetkoruna zobrazuje jeden z nejcennějších a nejznámějších archeologických nálezů světa z obou stran. Na lícní straně je zadní strana sošky Věstonické venuše a krajina Pavlovských vrchů. Na rubové straně je krajina se dvěma mamuty a pohled na sošku zepředu.

Na rubové straně pamětní mince s motivem Věstonické venuše je krajina se dvěma mamuty a pohled na sošku zepředu. ČNB, užito se svolením

„Věstonická venuše je jedním z nejvýznamnějších uměleckých děl paleolitu, nejstarší keramickou soškou na světě a symbolem českého i světového kulturního dědictví. Pamětní mincí si připomínáme 100 let od jejího objevu v Dolních Věstonicích, který výrazně prohloubil naše chápání duchovního života i technologické vyspělosti pravěkých společností,“ uvedla členka bankovní rady ČNB Karina Kubelková.

Stříbrná dvousetkoruna má průměr 31 milimetrů a váží 13 gramů. ČNB nechala vyrazit 18 300 mincí ve dvou provedeních, která se liší leštěním mincového pole a úpravou hrany. Dvousetkoruny vyrazila Česká mincovna ze slitiny 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi.

Nominální hodnota mince 200 korun není totožná s prodejní cenou. Ta je vyšší a zohledňuje mimo jiné aktuální cenu stříbra a náklady spojené s výrobou a také DPH.

Mince vyrazila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou a lze je zakoupit u vybraných smluvních partnerů.

