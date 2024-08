OBRAZEM: Adršpašské skály jsou v létě ráj, který denně navštíví tisíce lidí. Vládnou Poláci

Adršpašské skály jsou v letních měsících lákadlem pro turisty. Skalní soutěsky nabízejí ve vedrech příjemné klima. Tlak na atraktivní turistický cíl snižuje on-line rezervační systém, vyplynulo z vyjádření Kateřiny Menšíkové z adršpašských technických služeb (TS). Národní přírodní rezervace Adršpašské skály je menší částí Adršpašsko-teplických skal, které jsou největším celistvým skalním městem v ČR.

V Adršpašských skalách je jeden prohlídkový okruh, obec Adršpach si jej pronajímá od Lesů ČR. Provozovatelem turistického okruhu je společnost TS Adršpach.

Kolik stojí vstupné?

Cena vstupenky pro dospělého se pohybuje v rozmezí od 130 korun do 200 korun. Záleží na dané sezóně. Za dítě jsou ceny stanoveny od 100 korun do 170 korun a rodina zaplatí za nejdražší vstupenku v top sezóně celkem 580 korun. Platí se i za psa. A to 50 korun.

„V letních měsících Adršpašské skály navštěvuje denně průměrně okolo 4000 lidí. Díky zavedení rezervačního systému se podařilo regulovat množství návštěvníků, což pomáhá minimalizovat fronty a dopravní zácpy. Rezervační systém umožňuje řídit návštěvnost a zajistit, aby v areálu nebyl nadměrný počet lidí. Tím se snižuje negativní dopad turismu na chráněné území a je zajištěn komfortní zážitek pro návštěvníky,“ řekla Menšíková.

Rezervační systém pro návštěvu Adršpašských skal funguje čtvrtou sezonu a podle ní se osvědčil. „Po zavedení rezervačního systému došlo ke zlepšení v dopravě, protože se snížil počet návštěvníků, kteří přijížděli bez jistoty vstupu. Díky tomu se omezily dopravní zácpy a parkoviště jsou lépe organizována. Rezervační systém také přispěl k lepší ochraně přírody tím, že reguluje množství lidí v areálu,“ uvedla Menšíková.

Provozovatel se snaží rozložit návštěvnost do celého roku, motivuje k tomu lidi nižší cenou vstupenek v období mimo prázdniny. „Roste zájem o prohlídku Adršpašských skal v zimních a jarních měsících, což je naším cílem,“ řekla Menšíková.

Turisty lákají v létě do Adršpašských skal příjemnější teploty, které v soutěskách panují. „Nejchladnější místa jsou uvnitř skalních soutěsek, jako je například známá Myší díra nebo přímo za Gotickou brankou. V těchto lokalitách mohou teploty být o pět až deset stupňů nižší než ve volném prostoru. Při vnějších teplotách nad 30 stupňů Celsia může být ve skalách okolo 20 až 25 stupňů,“ řekla Menšíková.

Gotická branka z roku 1839 patří k nejfotografovanějším místům Adršpašských skal. Dal ji postavit spolu se sítí turistických chodníků, mostů, lávek a schodišť Ludvík Karel Nádherný.

Poláci kralují

Mezi návštěvníky příhraničního turistického cíle převažují Poláci, kteří tvoří asi 70 procent návštěvníků, s 20 procenty následují Češi. „Zbytek tvoří turisté z jiných zemí, jako jsou Německo, Slovensko, Ukrajina, Velká Británie, Rusko, Nizozemsko. Tato rozmanitost svědčí o mezinárodní atraktivitě Adršpašských skal jako unikátního přírodního úkazu,“ dodala Menčíková.