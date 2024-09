Chci skončit na vrcholu kariéry, říká Štefan Margita

Moderátorka Eva Čerešňáková v novém formátu pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá české celebrity. Pro velký zájem uvádíme reprízu rozhovoru s operním zpěvákem Štefanem Margitou. Ten poradil mladým zpěvákům, jak si nezničit hlas a rozpovídal se o své čtyřicetileté kariéře na operních scénách. Také nechal diváky nahlédnout do byznysu spojeném s operou.

Operní pěvec, tenorista Štefan Margita (67) je umělec světového formátu. Zpíval v newyorské Metropolitní opeře i milánské La Scale. Štefan pochází z Košic, do Budapešti to neměl daleko. A právě tam se mladý Štefan cítil jako na Západě, i muzika tam hrála úplně jiná, vzpomíná.

„V Budapešti jsem například viděl legendární koncert Queen, či Rolling Stones. To bylo fenomenální. V té době jsem poslouchal rock a populární hudbu. Opera mě vůbec nezajímala,“ popisuje svá první setkání s živou hudbou.

Štefanovou první uměleckou láskou ovšem byla fotografie. Vystudoval ji na střední umělecko-průmyslové škole, ale situace se zvrtla v okamžiku, kdy jej nevzali na UMPRUM do Prahy. Po maturitě tak řešil otázku: Kam dál?

Cesta ke zpěvu

„Když se naše rodinná známá vrátila z angažmá ve Švýcarsku, začala tady učit na konzervatoři, rovzpomněla si, že jsem v mládí zpíval. Zeptala se mě, zda bych to znovu nezkusil. A tak jsem ve 25 letech začal s opravdovým zpěvem,“ vzpomíná na start kariéry Margita.

Pro zpěv je důležité, aby byl člověk po pubertě a hlas již nemutoval. Margita ale začal nezvykle později. Přesto uspěl a jeho pěvecká dráha na pódiích trvá už přes čtyřicet let. I proto nyní uvažuje o zvolnění tempa a postupném odchodu ze scény. „Ve všem je vždy lepší končit na vrcholu, než si později vyslechnout: Můj ty Bože, on ještě zpívá,“ myslí si pěvec, který aktuálně vydal nové album lidových písní.

Čím lepší scéna, tím menší honorář

Operní byznys je zajímavý a tvrdý. Štefana zastupuje od roku 1986 švýcarská agentura, která se stará o jeho vystoupení. „Jsem tak její nejstarší pěvec,“ usmívá se. Agentura musí umělci pomáhat v jedné zásadní věci. Musí vám na startu doporučit jaké věci zpívat. „Když jako mladý začnete hned zpívat Richarda Wagnera, tak se za rok a půl odepíšete a už nic nezazpíváte. Na start je vynikající Mozart, pak se dál pomalu postupuje. Další vývoj už musí být automatický. Zpěvák pozná, co mu vyhovuje a hlavně, co vyhovuje jeho hlasu. Jinak to dopadne špatně a zpěvák končí,“ prozrazuje recept na úspěch.

Byznys v operním světě funguje tak, že zpěvák má u agentury dvě možnosti. Buď se nechá zastupovat jenom na role, nebo je u ní fixně a řeší jejím prostřednictvím vše. „Agentura si bere 12,5 procenta z honoráře a je to naprosto v pořádku, protože se o vás kompletně postará. Zajistí mi v cizině byt. Opera umělci zaplatí, jen když odzpívá představení. A to je ten byznys. Může lehce stát, že zkoušíte dva měsíce, a těsně před premiérou vám odejde hlas, nebo onemocníte,“ popisuje s tím, že to je ten tvrdý byznys. Pokud zpěvák nevystoupí, tak nedostane žádný honorář.

Honoráře jsou tajné

To je finanční rána, protože si během doby pobytu a zkoušení všechno hradí sám, a domů pak odjíždí v nemalém minusu. Výdělky se v opeře odvíjejí podle jména zpěváka, praxe a místa, kde vystupuje. Začátečník tak dostává méně.

„Čím víc se do konkrétní opery vracíte, tím je pak honorář větší a dá se z toho hezky vyžít, ale honoráře představit nesmím, protože by mě agentura zabila,” popisuje strasti a slasti operních zpěváků Margita a dodává, že zajímavostí v tomto případě je, že v La Scale, nebo Metropolitní opeře jsou honoráře nevelké, protože zpívat tam je pro každého čest. Na menších scénách jsou tak honoráře větší.

Dozvíte se v aktuálním díle pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ho najdete na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.