VIP Eva Talks: O počasí jsem se začala zajímat díky létání na větroních, říká meteoroložka Alena Zárybnická

Moderátorka Eva Čerešňáková v pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá celebrity. Tentokrát pozvání do studia přijala meteoroložka Alena Zárybnická.

Předpovídání počasí je jednou z mála disciplín, kde je neomylnost spíš iluzí než pravidlem. Začalo to už dávno, kdy naši předkové koukali na oblohu a říkali si něco ve smyslu: „Červánky, ranní teplo, večer déšť.“ Moudrá slova, jenže se často mílila a místo slunce přišla průtrž mračen. Inu, příroda si dělá, co chce.

První pokusy o vědecké předpovědi začaly v 19. století, kdy meteorologové používali barometry, teploměry a jiné „magické“ přístroje. Pokud byste tehdy byli meteorologem, lidé by vás možná považovali za kouzelníka nebo šamana. A vlastně, s trochou nadsázky, není na tom něco pravdy i dnes?

Alena Zárybnická je tváří předpovědi počasí na České televizi již dlouhou řadu let. K meteorologii se dostala přes svou lásku k létání. „Na větroních létám od patnácti let a přemýšlela jsem, jaká profese by šla pro létání využít, tak jsem se našla ve studiu přírodních věd,“ popisuje své začátky.

Cestovatele a dobrodruhy, kteří při svých cestách využívají aplikace na počasí Zárybnická možná zklame. Tvrdí, že právy ty jsou dobrým sluhou, ale špatným pánem. „Profesionální meteorologové se ale dostanou k datům, která by laik nedokázal vyhodnotit, tak jsou naše předpovědi přesnější,“ popisuje.

Tak až příště budete příště sledovat Alenu Zárybnickou na České televizi, vzpomeňte si na staré časy, kdy lidé předpovídali počasí podle letu ptáků nebo bolesti kloubů. Dnes už sice máme radary, satelity a další technologie, ale bez konkrétních schopných lidí se meteorologie nikdy neobejde.

